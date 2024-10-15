КРЭТ и МГТУ им. Н.Э. Баумана запустят центр «ИнерТех» для разработки перспективных приборов.

Первым проектом станет создание полетного контроллера для беспилотных летательных аппаратов самолетного типа

Раменское предприятие ИТТ («Инерциальные технологии «Технокомплекса», входит в концерн «Радиоэлектронные технологии») и МГТУ им. Н.Э. Баумана запустят на базе университета научно-образовательный центр (НОЦ) «ИнерТех». Первым проектом НОЦ станет создание полетного контроллера для беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом рассказал генеральный директор КРЭТ Александр Пан в ходе заседания Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям.

«КРЭТ использует все доступные инструменты, которые помогут выстроить кадровую структуру будущего и станут основой для эффективной работы. Создание совместных проектов с вузами — один из них. Такие проекты способствуют решению сразу двух стратегически важных вызовов: нехватка высококвалифицированных специалистов на рынке труда и потребность в уникальных решениях в сфере точного приборостроения», — отметил в своем выступлении генеральный директор КРЭТ, член Бюро Союза машиностроителей России Александр Пан.

Одна из стратегических задач центра «ИнерТех» — полноценная разработка новых приборов под конкретные заказы со стороны предприятий оборонно-промышленного комплекса. Разработки будут вести сотрудники ИТТ, а также аспиранты и преподаватели МГТУ им. Н.Э. Баумана.

«Совместная разработка полностью отечественного полетного контроллера для беспилотных летательных аппаратов станет основой практико и проектно ориентированного бауманского подхода к образованию, позволит обучать студентов на решении конкретных задач. В результате получаем новое технологическое решение и высококвалифицированные мотивированные кадры», — подчеркнул руководитель научно-учебного комплекса «Информатика и системы управления» МГТУ им. Н.Э. Баумана Андрей Пролетарский.

В заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям принимали участие председатель Союза машиностроителей России, глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, первый вице-президент Cоюза, глава Лиги Владимир Гутенев, вице-президент Союза, помощник Президента РФ Алексей Дюмин, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, губернатор Самарской области, член Бюро СоюзМаш Вячеслав Федорищев, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, депутаты Госдумы и сенаторы, представители министерств, ведомств и организаций, члены Бюро — руководители корпораций и крупных промышленных предприятий.