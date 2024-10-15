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Названы особенности модернизированного Як-130

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Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости.

Летчик Таскаев: номенклатуру вооружения самолета Як-130М расширят

Учебно-боевой самолет Як-130 востребован у иностранных заказчиков в качестве штурмовика, поэтому в ходе модернизации нарастили боевые возможности самолета. Особенности Як-130М назвал летчик-испытатель Роман Таскаев в интервью РИА Новости.

Сегодня в госкорпорации «Ростех» рассказали, что номенклатуру вооружения Як-130М расширят. В арсенал самолета войдут ракеты класса «воздух-воздух» и высокоточные средства поражения «воздух-земля».

Летчик отметил, что с первого контракта зарубежные заказчики просили установить радиолокатор на Як-130. Поэтому конструкторы пошли по пути наращивания боевых возможностей локатора, который сможет отслеживать наземную обстановку и контролировать изменения погоды.

«Таким образом, мы пробуем внедрение метеолокатора для Як-130М и занимаемся совершенствованием его свойств и характеристик. Попутно возникло также желание рассмотреть расширение номенклатуры вооружения самолета. Каким оно в итоге будет, решает главный конструктор», — сказал Таскаев.

В августе на форуме «Армия-2024» компания «Яковлев» представила проект учебно-боевого самолета Як-130М с расширенными возможностями. Машина получила новое бортовое оборудование.

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