«Ни шагу назад» или вывод войск: какой выбор стоит перед ВСУ в Курской области?

Военный эксперт Михаил Ходаренок рассказал о продвижении ВС РФ в Курской области

ВС РФ вышли на окраину Суджи, идут бои за Мартыновку. Перед ВСУ встает выбор: покинуть Курскую область на фоне ежедневных потерь и ухудшения погодных условий или продолжать боевые действия по принципу "ни шагу назад". Как будет развиваться обстановка в ближайшее время - в материале «Газеты.Ru».

Что происходит в Курской области

Российская армия в Курской области продолжает вести успешные наступательные боевые действия. За последнее время противник был выбит из 11 населенных пунктов: Зеленый Шлях, Леонидово, Михайловка, Новый Путь, Медвежье, Нижний Клин, Любимовка, Новоивановка, Ольговка, Толстый Луг, Шептуховка.

На некоторых участках линии боевого соприкосновения в этом регионе российские войска более чем существенно вклинились в оборону противника. Есть данные, что штурмовые группы частей и соединений ВС РФ уже закрепились на юго-восточной окраине города Суджа - это весьма значительный тактический успех.

Идут бои за Мартыновку - населенный пункт в семи километрах к востоку от Суджи. Штурмом взят населенный пункт Толстый Луг. Есть успехи в районе сел Новоивановка и Плехово. В районе Любимовки в окружении находится до батальона личного состава ВСУ.

Несмотря на успехи российских войск, противник по-прежнему продолжает упорно отстаивать свои оборонительные рубежи и позиции, временами бросается в контратаки, вводит в сражение немногочисленные резервы. В целом в регионе идут тяжелые бои. Слухи о разного рода стремительных прорывах и окружениях на данном этапе пока не подтверждаются.

Тем не менее, угроза окружения части украинских войск в районе населенных пунктов Кремяное, Кругленькое, Леонидово сохраняется. Российская армия наступает в направлении Новоивановка - Леонидово и Малая Локня - Викторовка и глубоко охватила обороняющиеся там части ВСУ. Не исключено, что в конечном итоге она может замкнуть кольцо окружения в этом районе.

Что предстоит ВСУ

В ближайшее время руководство ВСУ будет вынуждено так или иначе решать - либо продолжать вести боевые действия на захваченной территории Курской области по принципу «ни шагу назад», неся при этом значительные потери в личном составе, вооружении и военной технике, либо, пока еще есть возможность и позволяют погодные условия (а они ухудшаются с каждым днем), либо организованно выйти с территории Курской области.

Тем более какие-либо военно-политические и оперативно-стратегические плюсы для Киева в плане удержания захваченной российской территории в настоящее время отсутствуют как таковые.

Не приходится сомневаться, что перед командованием российских войск, ведущих в настоящее время боевые действия в Курской области, поставлена задача - в ближайшее время выйти на государственную границу. В Глушковском районе региона подобная задача уже практически решена. Нельзя исключать, что аналогичным образом эти цели будут достигнуты и на остальной территории Курской области. Вооруженные силы Российской Федерации в настоящее время продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок