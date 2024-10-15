Военный эксперт указал на невозможность ВСУ противостоять «Искандеру-М»

Военный эксперт Леонков: ВСУ нечего противопоставить «Искандеру-М»

Вооруженным силам Украины (ВСУ) нечего противопоставить российскому оперативно-тактическому комплексу «Искандер-М», который показывает высокую эффективностью в бою. Об этом 14 октября в беседе с «Известиями» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Он рассказал, что «Искандер-М» — модернизированная версия «Искандера». По словам собеседника издания, модернизированную версию отличают повышенные тактико-технические характеристики по скорости и точности применения ракеты по подвижным и неподвижным целям. Также была изменена траектория полета, сейчас «Искандер-М» способен на начальном этапе лететь на высоте около 50 км, недоступной для большинства средств противовоздушной обороны, пояснил эксперт.

«Затем, маневрируя на участке, «Искандер-М» атакует цель на гиперзвуковой скорости и проводит противозенитные районы. Также модернизация коснулась системы защиты ракеты, стоит шесть ловушек РЭБ, которые отстреливаются, чтобы запутать систему противоракетной обороны», — добавил он.

Так, подчеркнул Леонков, успешность применения «Искандера-М» была не раз доказана в ходе СВО, когда он очень быстро поражал различные объекты противника, в том числе дорогостоящую технику, переданную Западом, производственные площадки ВСУ и пункты управления.

«Противоядие против «Искандера-М» противнику находить очень сложно, хотя работы по этому ведутся. Но противопоставить «Искандеру-М» Киеву пока нечего», — заключил спикер.

Ранее, 11 октября, издание Military Watch Magazine сообщило, что после удара российским ракетным комплексом «Искандер» по прибывшему из Европы в порт Одессы контейнеровозу был уничтожен ценный груз для ВСУ. Уточнялось, что ракетный удар вызвал вторичные детонации в местах разгрузки, в результате чего затонули два украинских катера пограничной службы.

До этого, 6 октября, Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие ликвидировали с помощью ракетного комплекса «Искандер-М» морское судно с боеприпасами ВСУ в порту «Южный» Одесской области. Отмечается, что удар был нанесен во время разгрузки. На кадрах видна детонация боеприпасов, которые доставили из Европы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.