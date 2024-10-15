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ТАСС

Зеленский 16 октября представит в Раде свой план урегулирования

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Президент Украины Владимир Зеленский обращается к депутатам во время заседания Верховной Рады Украины, посвященного Дню Конституции, в Киеве, 28 июня 2023 года.
Президент Украины Владимир Зеленский обращается к депутатам во время заседания Верховной Рады Украины, посвященного Дню Конституции, в Киеве, 28 июня 2023 года.
Источник изображения: inosmi.ru

Заседания с начала специальной военной операции проходят в закрытом режиме, без трансляции и журналистов

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. План Украины по урегулированию конфликта, ранее переданный лидерам западных стран, будет представлен в Верховной раде 16 октября. Об этом сообщил советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко.

"В среду, 16 октября, президент Владимир Зеленский выступит в Верховной раде. Очевидно, сейчас есть только одна причина для этого шага - это публичное представление "плана победы", - написал он в Telegram-канале.

Заседания Рады с начала специальной военной операции проходят в закрытом режиме, без трансляции и журналистов. Однако украинские депутаты постоянно выкладывают информацию о встречах в соцсетях, а иногда организовывают трансляцию с заседаний.

Зеленский ранее сообщил о подготовке своего плана завершения конфликта. Он представил его президенту США Джо Байдену во время визита в Вашингтон в конце сентября, а на прошлой неделе - лидерам Великобритании, Франции, Италии и Германии. В офисе Зеленского признавали, что представят план самим украинцам лишь после того, как познакомят с ним союзников.

Общее содержание плана уже появлялось в западной прессе или было озвучено представителями Украины. Он предусматривает увеличение поставок вооружений, удары дальнобойным оружием вглубь территории России, ускоренный процесс по вступлению Украины в НАТО, а затем участие западных стран в восстановлении Украины. Несколько американских и европейских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что реакция союзников Киева на эти предложения была сдержанной. 

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