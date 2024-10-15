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Известия.ru

В Пакистане стартовало совместное с РФ тактическое учение «Дружба-2024»

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

В Пакистане стартовало совместное российско-пакистанское тактическое учение «Дружба-2024». Об этом 14 октября сообщило Минобороны РФ.

В учениях от российской стороны принимают участие военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области.


Вооруженные силы (ВС) РФ прибыли на учения на самолете Ил-76. На церемонии открытия были подняты флаги стран, а также исполнены гимны.

Учения проходят с 14 по 26 октября на пакистанской базе национального антитеррористического центра «Пабби». Они направлены на укрепление сотрудничества между Россией и Пакистаном и отработку совместных действий в горно-лесистой местности, таких как уничтожение незаконных формирований и проведение разведывательных операций.

Ранее, 11 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин и лидер Пакистана Асиф Али Зардари обменялись взаимными приглашениями посетить страны друг друга и подтвердили намерение интенсифицировать двусторонние связи во всех областях.

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