В Пакистане стартовало совместное с РФ тактическое учение «Дружба-2024»

В Пакистане стартовало совместное российско-пакистанское тактическое учение «Дружба-2024». Об этом 14 октября сообщило Минобороны РФ.

В учениях от российской стороны принимают участие военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области.

Вооруженные силы (ВС) РФ прибыли на учения на самолете Ил-76. На церемонии открытия были подняты флаги стран, а также исполнены гимны.

Учения проходят с 14 по 26 октября на пакистанской базе национального антитеррористического центра «Пабби». Они направлены на укрепление сотрудничества между Россией и Пакистаном и отработку совместных действий в горно-лесистой местности, таких как уничтожение незаконных формирований и проведение разведывательных операций.

Ранее, 11 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин и лидер Пакистана Асиф Али Зардари обменялись взаимными приглашениями посетить страны друг друга и подтвердили намерение интенсифицировать двусторонние связи во всех областях.