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Военное обозрение

Евросоюз ввел новые санкции против Ирана за якобы поставку России ракет

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Источник изображения: topwar.ru

Европейский союз принял новый пакет санкций, направленных против Ирана, за якобы поставку России баллистических ракет, сообщает американское информагентство Bloomberg.

По данным агентства, в антииранский санкционный список ЕС попали в общей сложности 14 физических и юридических лиц, в том числе три авиакомпании, а также фирмы, «причастные к поставкам иранского оружия в Россию». Среди официальных лиц, подпадающих под санкции, заместитель министра обороны Ирана Сейед Хамзе Галандари и управляющие директора двух оборонных компаний.

Пакет санкций против Ирана пока включают замораживание активов и запреты на поездки, но в ЕС рассматривают и дальнейшие меры, пишет Bloomberg, ссылаясь на неназванных европейских чиновников. ЕС также рассматривает возможность включения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в свой список террористических организаций.

По словам авторов издания, на Западе считают, будто бы Иран поставил баллистические ракеты в Россию в прошлом месяце, что послужило поводом для введения санкций со стороны США, Германии, Франции и Великобритании. Кроме того, Тегеран обвиняют в поставках Москве за время украинского конфликта сотен ударных беспилотников и много другого оружия.

При этом со стороны ЕС нет никаких доказательств того, что Иран поставил России свои ракеты. Но даже если допустить, что поставки были, то что получается: по логике Запада, оружие поставлять можно исключительно Украине, но никак не России, иначе санкции С такой логикой Запад и продолжает существовать, не собираясь понимать главное: реалии меняются.

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