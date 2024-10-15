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Названы особенности ударившей по судну с оружием в Одессе российской ракеты

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Фото: Olga Sokolova / Globallookpress.com
Фото: Olga Sokolova / Globallookpress.com.

Эксперт Перенджиев: ударивший по судну с оружием «Искандер» называют грозой НАТО

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М», который ранее нанес удар по судну-контейнеровозу, доставлявшему партию боеприпасов и вооружения в порт Одессы из Европы, называют грозой НАТО, рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В беседе с «Лентой.ру» эксперт назвал особенности российского оружия.

«Искандер» называют грозой НАТО

Александр Перенджиевдоцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

«Базовые характеристики "Искандера": масса боевой части — аж целых 480 килограммов. Скорость после начального участка, как только пустили — 2100 метров в секунду. Максимальная дальность поражения — 500 километров. В основном "Искандер" предназначен для уничтожения систем ПВО и ПРО, узлов связи, самолетов, вертолетов, скопления войск, техники, в том числе для поражения кораблей. Также можно отметить, что он может поражать бункеры, пробивать бетон», — рассказал Перенджиев.

Эксперт добавил, что «Искандер» может бить как кассетно-осколочными снарядами для поражения площадных целей или окопанной техники, так и осколочно-фугасными для поражения точечных целей.

«Одним словом, одно из самых мощных оружий в мире», — заключил он.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России с помощью ракеты «Искандер-М» нанесли удар по судну-контейнеровозу, доставлявшему партию боеприпасов и вооружения в порт Одессы из Европы. Military Watch Magazine пишет, что в результате атаки был уничтожен очень ценный груз.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Искандер
Проекты
NATO
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