Исландия охотится за российскими подлодками и углубляет отношения с США (The Washington Post, США)

WP: Исландия возьмет на себя "больше ответственности" по защите НАТО от России

Исландия не имеет собственной армии, но входит в НАТО с момента основания альянса, пишет WP. Страна "опасается" возобновления военного присутствия Москвы в водах Северной Атлантики и все теснее сотрудничает с США.

Дэн Ламот (Dan Lamothe)

Авиабаза Кеблавик, Исландия— В четверг утром высокопоставленный генерал Пентагона направился к разведывательному самолету P-8 Poseidon (“Посейдон”) и взошел на борт как раз перед тем, как ледяной дождь сменился снегом. Двигатели взревели, и самолет взмыл над черными скалами и лавовыми полями, после чего облетел северную часть Атлантического океана. По ходу полета американские военные рассказали ему о своей миссии: искать в ледяных водах российские подлодки.

Редкий визит главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза Брауна-младшего состоялся на этапе, когда американские военные засекли повышенную активность российских подлодок в Атлантике. Глава Европейского командования США генерал Кристофер Каволи в прошлом году сообщил комитету Палаты представителей по вооруженным силам, что регулярность российских патрулей “достигла уровня, невиданного за последние годы”.

Американские и исландские официальные лица ограничились лишь сдержанными комментариями насчет возросшей активности российских подводных лодок, однако визит Брауна подчеркнул, насколько операции США в регионе изменились из-за конфликта на Украине в тысячах километрах отсюда, заявили американские и исландские чиновники.

Хотя Исландия с ее давними пацифистскими традициями не имеет собственной армии, она входит в НАТО с момента основания альянса после Второй мировой войны и все теснее сотрудничает с США с начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года — в частности, принимает у себя на ротационной основе эскадрилью P-8, а также истребители и бомбардировщики-невидимки B-2.

Исландия обязалась ежегодно выплачивать по 4 миллиарда исландских крон (или около 30 миллионов долларов) до 2028 года на оказание военной поддержки и гуманитарной помощи Украине, а также подписалась на программу по закупке боеприпасов для ВСУ под началом Чехии.

Выступая перед военнослужащими, собравшимися в ангаре перед вылетом, Браун заявил, что пристально изучает поведение России не только на Украине, но и в столь далеких местах, как Южная Америка.

“Мы должны быть настолько хороши в своей работе, чтобы наш противник каждый день просыпался и говорил себе: “Что ж, видимо, не сегодня”, — сказал Браун. — А если он решит, что сегодня тот самый день, то вы станете их худшим кошмаром”.

Министр иностранных дел Исландии Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гюльфадоттир заявила в интервью, что ее страна готова взять на себя “больше ответственности” в альянсе. Присутствие американских войск в Исландии на протяжении десятилетий было непростым политическим испытанием, сказала она, однако правительству необходимо “твердо стоять на ногах” и разъяснить своим гражданам, чтó значит быть надежным союзником.

“Хотя у нас нет постоянной армии, мы определенно должны выполнять свою роль, — сказала она. — Я бы не сказала, что есть некая граница того, как далеко мы зайдем в будущем. Это просто зависит от развития событий вокруг нас”.

Гюльфадоттир сказала, что, даже сосредоточившись на конфликте на Украине, Россия сохраняет значительные подводные возможности в Арктике. “Мы должны сохранять бдительность”, — подчеркнула она.

Министр не исключила расширенного развертывания американских войск в Исландии в будущем. “Мы спрашиваем себя только о том, делает ли это безопаснее Исландию и ее население, но и в чем наша ответственность как острова между Европой и Северной Америкой”, — сказала она.

Американские войска впервые прибыли в Исландию в 1941 году, заменив британские, высадившиеся там годом ранее, чтобы не позволить хозяйничать там нацистам. Десять лет спустя, когда началась холодная война, Вашингтон и Рейкьявик подписали двустороннее соглашение о размещении американского контингента в Кеблавике — в первую очередь для противовоздушной обороны и морского наблюдения в Северной Атлантике.

Соглашение действовало до 2006 года, когда администрация президента Джорджа Буша-младшего решила вывести все американские войска из Исландии, мотивировав это угрозами в других частях мира. На том этапе там базировалось около 1 200 американских солдат, четыре истребителя и несколько вертолетов, сообщила газета "Вашингтон пост". Этот шаг осудил посол Исландии в США Хельги Аугустссон, сказав, что его страна “глубоко разочарована”.

В 2016 году администрация Обамы подписала с Исландией новое соглашение, которое позволило “увеличить контингент на ротационной основе по мере необходимости, в том числе, для противолодочных мероприятий”. Исландия также разрешила правительству США провести модернизацию авиабазы на юго-западе острова. В 2020 году ВВС США объявили о нескольких проектах по строительству аэродромов общей стоимостью 38 миллионов долларов, включая расширение самолетных стоянок и усовершенствование грузовой площадки для взрывчатых веществ.

Один из представителей министерства обороны Исландии, говоривший на условиях анонимности в силу деликатности вопроса, отметил и положительный эффект от внезапного ухода американских войск в 2006 году.

“Нам пришлось очень быстро взять на себя основную часть обязанностей, но я полагаю, что по ходу дела мы многое поняли о том, какую роль мы способны сыграть, — сказал представитель министерства обороны. — За последние пару десятилетий с момента их ухода мы внесли весьма существенные коррективы”. Пожалуй, самые значимые перемены коснулись исландской системы ПВО из четырех мощных радиолокационных станций, каждая из которых контролирует сотни квадратных миль воздушного пространства.

Возможности российских подводных лодок не изменились, подчеркнул представитель Минобороны Исландии, но готовность России бросить вызов устоявшимся нормам ведения боевых действий возросла. Он привел в пример регулярные бомбардировки мирных жителей на Украине (В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в России российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям. – Прим. ИноСМИ).“Это же самое правительство управляет подводными лодками и самолетами в Северной Атлантике”, — заключил он.