Россия усиливает свой натиск, американская помощь на исходе, а Украину ждет мрачная зима (The Wall Street Journal, США)

WSJ: Запад сокращает поддержку, и Украину ждет мрачная зима

Украину ждет мрачная зима, пишет The Wall Street Journal. Байден и лидеры европейских стран постоянно твердят, что хотят "победы" Киева, но поставки западного оружия сокращаются. Энергетическая инфраструктура Украины серьезно повреждена, и властям уже сейчас приходится идти на веерные отключения энергии по всей стране. А зимой будет еще хуже.

Джеймс Марсон

Конфликт на Украине длится третий год, Россия не прекращает наступательные действия, а западные лидеры пытаются нащупать стратегию завершения конфликта.

Поставки западного оружия сокращаются и замедляются, в связи с чем Украину ждет мрачная зима. Численное и огневое превосходство остается за российской армией. Украинские военные постепенно утрачивают свои позиции на восточном фронте, главном для Киева. При этом они пытаются вызвать максимально возможные потери на стороне России, а собственные свести к минимуму.

Москва, которая наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре ракетами и дронами, подавляет систему ПВО страны, вынуждая Киев идти на веерные отключения электроэнергии по всей Украине. А зимой ситуация может еще больше ухудшиться.

Украинские войска удерживают стратегически важные позиции на востоке — например, находящийся на господствующей высоте город Часов Яр. Они отражают атаки российской пехоты, прячась от планирующих авиабомб, которые стирают в пыль целые здания. Но недавно Россия взяла Угледар, продвинулась в направлении центра тылового снабжения Покровска и медленно наступает на других направлениях.

Президент Байден и прочие западные лидеры постоянно твердят о том, что хотят победы Украины. Но они оказывают ей недостаточную помощь для отражения российского наступления и перелома ситуации на поле боя, о чем говорят украинские официальные лица и военнослужащие.

Еще большую тревогу в Киеве вызывают заявления бывшего президента Дональда Трампа о том, что в случае победы на ноябрьских выборах постарается заключить мирное соглашение с российским президентом Владимиром Путиным, который четко заявляет о том, что ему нужна капитуляция Украины. Тем временем, Россия в будущем году намерена на четверть увеличить свои военные расходы и сигнализирует о полной решимости одержать победу над более слабой соседней страной.

В ходе недавних поездок по европейским столицам и в США украинский президент Владимир Зеленский просил дать ему больше оружия и предоставить гарантии безопасности в рамках своего так называемого "плана победы", цель которого — закончить конфликт на выгодных для Украины условиях.

Администрация Байдена, поставляющая оружие на Украину небольшими партиями из боязни спровоцировать Россию, довольно холодно реагирует на мольбы Зеленского.

Американские официальные представители заявляют, что план Зеленского — это его прежние просьбы, но в новой упаковке. Они отмечают, что среди стран-членов Организации Североатлантического договора нет единства в вопросе о том, надо или нет официально предлагать Украине членство в НАТО.

Зеленский намеревался обсудить свой план с Байденом и другими союзниками на запланированной встрече в Германии на прошлой неделе, однако американский президент отменил свою поездку в Европу из-за урагана "Милтон" во Флориде.

"Нам придется сесть с украинцами за стол переговоров и обсудить, что мы можем реально сделать вместо того, чтобы рассматривать по пунктам их список", — сказал в среду председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС Чарльз Браун.

Советник украинского президента Михаил Подоляк заявил, что план победы — это детальная стратегия, охватывающая военные, экономические, политические и дипломатические шаги, необходимые для того, чтобы принудить Россию к прекращению военных действий.

Среди них просьба поставить на Украину больше дальнобойных ракет, таких как ATACMS и Storm Shadow, и дать разрешение на их пуски по военным объектам в глубине российской территории. Подоляк сказал, что это поможет внести изменения в расчеты Путина, усилит недовольство внутри России и ослабит российские войска на передовой.

Пока Соединенные Штаты отказываются дать такое разрешение из опасения, что Россия расценит такой шаг как серьезную эскалацию военных действий.

По словам Подоляка, без дополнительной помощи Украине этот вооруженный конфликт может затянуться на годы, что в итоге ослабит положение западных стран на мировой арене. Если принудить Киев к переговорам с позиции слабости, конфликт не закончится, сказал он. Но Путин осмелеет и с удвоенными усилиями продолжит реализацию своей главной цели — установить полный контроль над Украиной.

"А зачем ему останавливаться? Он может соперничать с Западом только при помощи страха, рассчитывая, что вы испугаетесь, и он получит то, что ему нужно", — сказал Подоляк.

Киев изо всех сил старается показать, что с пользой применит дополнительную помощь. В августе украинская армия перешла во внезапное наступление на Курскую область, быстро захватила около ста поселков и деревень и удерживает некоторые из них до сих пор.

Украина также наносит удары большой дальности по территории России и по занятым территориям Украины, уничтожая склады боеприпасов и топливные хранилища.

Украинским подразделениям на линии фронта не хватает самой необходимой боевой техники, включая бронемашины и артиллерию. Кроме того, они испытывают нехватку личного состава. Правительство Украины не призывает людей моложе 25 лет во избежание демографического кризиса и волнений в обществе, а офицеры из центров комплектования прямо на улице проверяют документы и вручают повестки. Один из таких рейдов состоялся совсем недавно в Киеве после концерта одной из самых популярных на Украине групп.

Подоляк говорит, что ситуация улучшается, и Украине удается осуществлять смену войск и наращивать резервы. На прошлой неделе правительство Франции заявило, что обучит и оснастит одну украинскую бригаду. С начала сентября во Франции проходят подготовку около 2 300 солдат.

Украинцы очень сильно устали от боевых действий, а опросы показывают, что постепенно увеличивается количество людей, согласных на переговоры. Но это не означает, что они готовы к уступкам. Киевский аналитический центр "Фонд демократических инициатив" провел в августе опрос, который показал, что только один из десяти украинцев готов уступить Москве территории ради окончания военных действий.

Вооруженный конфликт затронул большинство семей на Украине, ожесточив людей. "Они не готовы перевернуть страницу", — сказал независимый киевский политолог Константин Батозский.

Украинские официальные лица и военные аналитики отмечают, что Россия тоже сталкивается с трудностями. Несмотря на огромные усилия, российская армия так и не смогла добиться значительных успехов.

Сентябрь стал для нее самым тяжелым в плане потерь, отмечают американские аналитики. Военных успехов российская армия добивается в основном за счет атак пехотных подразделений, которые дорого ей обходятся. Россия пополняет армейские ряды за счет таких мер, как постоянное увеличение денежных выплат и вербовка иностранцев.

"Украина продолжает наносить России потери, которые были бы неприемлемы для любой страны, не являющейся абсолютной автократией", — сказал подполковник американской армии в отставке Джон Нагл (John Nagl), ныне преподающий тактику ведения боевых действий в Военном колледже армии США.

По его словам, поскольку Трамп пообещал урегулировать этот конфликт, надежды Путина одержать относительно легкую победу зависят от успеха Трампа на президентских выборах. А до этого, сказал Нагл, "Россия будет нести потери, которые не имеют оперативного и стратегического смысла".

Воюющий на восточном фронте оператор беспилотников капрал Александр Солонко заявил, что любое мирное соглашение, кроме того, которое будет достигнуто путем победы над русскими на поле боя, лишь ненадолго заморозит конфликт, дав им возможность восстановить силы.

"Они снова нападут, — сказал он. — И так будет продолжаться до тех пор, пока наша страна не исчезнет с карты мира".