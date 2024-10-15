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Военное обозрение

Глава внешней разведки Германии: Россия к концу десятилетия будет в состоянии атаковать НАТО

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Источник изображения: topwar.ru

К концу этого десятилетия Россия в военном плане будет готова атаковать территорию стран Североатлантического альянса, заявил президент Федеральной службы разведки Германии (BND) Бруно Каль, выступая перед парламентским комитетом в Берлине.

Российские войска должны быть готовы к нападению на НАТО не позднее конца этого десятилетия

- сказал Каль.

В январе этого года, глава немецкой внешней разведки говорил о якобы высокой вероятности нападения России на страны НАТО после ее победы над Украиной. Каль считает, что российский президент Владимир Путин очень хочет восстановить мощь страны времен СССР.

Здесь стоит добавить, что это не Россия и Путин продвигались к границам НАТО, а именно альянс, созданный против СССР, вместо того чтобы после его развала распуститься, планомерно продвигался к границам России. Однако на Западе продолжают пугать общественность нападением России для оправдания огромных военных расходов.

После начала СВО Каль признал, что немецкая разведка ошиблась в своих оценках относительно ее начала. Как сообщала газета Die Welt, 23 февраля 2022 года он прибыл в Киев для консультаций с украинскими властями и был застигнут врасплох начавшейся СВО так, что его самого срочно пришлось тогда вывозить с территории Украины.

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Страны
Германия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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