Интерес к российскому оружию и технике после завершения спецоперации на Украине вырастет кратно. Об этом 14 октября заявил начальник управления президента РФ по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны Виктор Евтухов.

Он рассказал в эфире телеканала «Россия-24», что российское вооружение пользовалось большим спросом и до начала СВО.

«После достижения победы я думаю, что он [интерес] вырастет кратно. Потому что сегодня, конечно, большим спросом пользуется техника и то вооружение, которое было апробировано в рамках ведения боевых действий, показало свою эффективность», — указал Евтухов.

Глава управления в сфере ОПК также подчеркнул, что российское оружие во многом опережает то, что поставляет НАТО противнику. Поэтому число заказов на российское вооружение растет, несмотря на логистические и валютные ограничения.

«Заказов много, они все, безусловно, выполняются в те сроки, которые оговорены с нашими международными партнерами, несмотря на всю дискредитацию, которая идет в отношении России», — отметил государственный деятель.

Ранее, 3 октября, заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что американское правительство поражено тем, какими темпами наращивается работа оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, и одновременно встревожено данным фактом.

За день до этого, 2 октября, министр просвещения страны Сергей Кравцов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, приехавшему в индустриальный парк «Руднево» в Москве, что на предприятиях ОПК работают более 90 тыс. студентов колледжей России, которые вносят свой вклад в победу России в конфликте на Украине. Визит главы государства состоялся в рамках открытия инновационного колледжа для операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

13 мая первый вице-премьер России Денис Мантуров отметил, что российский ОПК является мощнейшим в мире по объемам производства основных видов вооружений и военной техники. По его словам, геополитическая обстановка диктует необходимость постоянно совершенствовать технические характеристики вооружений и техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.