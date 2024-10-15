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ТАСС

Сийярто: угроза новой мировой войны исчезнет с окончанием конфликта на Украине

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии подтвердил, что его страна связывает надежды на урегулирование украинского конфликта с возможной победой Трампа на президентских выборах в США

БУДАПЕШТ, 14 октября. /ТАСС/. Угроза третьей мировой войны с участием стран НАТО и России существует, но может исчезнуть в случае прекращения конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Отвечая на вопросы венгерских журналистов по итогам этого совещания, он согласился с мнением экс-президента США Дональда Трампа относительно угрозы новой мировой войны, добавив, что "с каждым днем возрастает эскалация [военных действий на Украине], а вместе с этим возрастает и вероятность прямой конфронтации между Россией и НАТО". "Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать прямого столкновения между Россией и НАТО", - подчеркнул Сийярто.

Он напомнил, что ранее такое развитие событий считалось красной чертой, переступать которую просто немыслимо. "Однако постепенно эта линия начала исчезать, а теперь почти полностью стерта", - предупредил министр. По его словам, угроза начала новой мировой войны исходит от конфликта на Украине, и поэтому он должен быть как можно скорее остановлен. "Если боевые действия [на Украине] прекратятся, то немедленно уменьшится и эта угроза", - пояснил глава МИД.

Сийярто также подтвердил, что Венгрия связывает надежды на урегулирование украинского конфликта с возможной победой Трампа на президентских выборах в США 5 ноября и его возвращением в Белый дом. "Мы думаем, что в случае победы Дональда Трампа в Соединенных Штатах мы сможем вернуться к миру в Центральной Европе. Если же американские избиратели решат иначе, тогда у нас в Европе, и в Центральной Европе тоже, будет очень сложный период", - сказал венгерский министр. 

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