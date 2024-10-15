Мишустин предложил увеличить количество кружков по проектированию спутников

Премьер-министр также назвал процесс освоения детьми и подростками космических технологий уникальным

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить в стране количество кружков для детей и подростков по проектированию спутников, проработать предложение на школьном уровне и в рамках программы "Профессионалитет".

"Для детей, мне кажется, это уникально. Все, наверное, в детстве ходили в кружки, и такой кружок по созданию спутников, мне кажется, будет самым популярным в школе, уж точно одним из самых популярных. Я думаю, эту идею можно подхватить и с "Профессионалитетом", поработать и с министерством просвещения", - сказал Мишустин на форуме "Сделано в России".

Главе российского кабмина показали макет спутника, на котором школьники обучаются основам проектирования и основам программирования космических миссий. Мишустин назвал процесс освоения юными россиянами космических технологий уникальным.

"Профильные классы, которые мы создаем, по медицине, по инженерии, передовые инженерные школы, которые с детьми работают и заключают договоры со школами, это как раз все про, в том числе, и спутниковое строение", - добавил председатель правительства РФ.

Кроме того, Мишустин поддержал практику посещения школьниками космодрома "Восточный", чтобы они лично могли следить за запуском спутников на орбиту.