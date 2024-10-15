В Малайзии перезапустили производство кораблей прибрежной зоны

Судостроительная верфь Lumut Naval Shipyard, строящая корабли прибрежной зоны для Королевского военно-морского флота Малайзии, завершила детальное проектирование нового фрегата и передала готовый проект ВМС.

Как сообщает Naval News, по случаю этого важного этапа на верфи прошла торжественная церемония, в которой участвовали директор Lumut Naval Shipyard Азхар Джумаат, руководитель проекта LUNAS LCS капитан (в отставке) Роснизам Че Путех и адмирал ВМС Малайзии Франклин Джаясекхар Джозеф, курирующий программу строительства кораблей прибрежной зоны.

Фрегат "Махараджа Лела", Малайзия Lunas

Напомним, что еще в 2014 году правительство Малайзии заключило контракт с Boustead Naval Shipbuilding на сумму 9 млрд ринггитов (примерно 2,09 млрд долларов США) на поставку шести кораблей прибрежной зоны типа LCS на основе увеличенной версии корвета класса "Говинд" от французской компании Naval Group. Согласно первоначальному плану, головной фрегат "Махараджа Лела", заложенный в августе 2016 года, собирались передать Королевскому флоту Малайзии в 2019 году, а все шесть кораблей – к 2023 году.

Однако программа столкнулась с коррупционными проблемами, что привело к перерасходу средств и задержкам строительства. В рамках расследования коррупционных преступлений, допущенных при производстве кораблей, допрашивались бывший министр обороны Ахмад Захид Хамиди и экс-командующий национальным флотом адмирал Абдул Азиз Хадж Джаафар.

Фактически реализация программы застопорилась в 2019 году. Королевский флот Малайзии объявил о перезапуске программы в 2023 году. Закупку решили сократить до пяти кораблей. Новые сроки предполагают поставку фрегата "Махараджа Лела" в 2026 году, а остальных четырех кораблей – к 2029 году.

Кроме того, верфь Boustead Naval Shipbuilding была национализирована и переименована в Lumut Naval Shipyard.

Как отмечает Naval News, детальное проектирование завершилось в то время, когда продолжается оснащение головного фрегата. Начало швартовных испытаний запланировано на конец этого года, а испытания в море ожидается осенью 2025 года.

Дизайн фрегатов класса "Махараджа Лела", основанный на французских корветах типа "Говинд", предусматривает увеличенное до 3100 тонн водоизмещение. Длина корпуса – 111 метров, ширина – 16 метров, осадка – 3,85 метра. Двигательная установка состоит из четырех дизелей MTU 20V 1163 M94, обеспечивающих общую мощность 29 600 кВт. Максимальная скорость – 28 узлов. Дальность плавания – 5000 морских миль на скорости 15 узлов. Экипаж – 138 человек.

Вооружение включает 57-мм пушку Bofors, два 30-мм арткомплекса MSI DS30M, 16 зенитных ракет вертикального пуска VL MICA, восемь противокорабельных ракет NSM и два 324-мм торпедных аппарата.