Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны КНР

ЦАМТО, 14 октября. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что сотрудничество России и Китая в военной сфере – важный фактор поддержания глобальной и региональной стабильности.

"Российско-китайское военное сотрудничество – важный элемент повышения обороноспособности, поддержания глобальной и региональной стабильности. Мы регулярно проводим совместную оперативную и боевую подготовку на суше, море и в воздухе. Успешно отрабатываем учебно-боевые задачи, в том числе – самой высокой сложности", – сказал Андрей Белоусов на переговорах с министром обороны КНР Дун Цзюнем.

Он отметил, что в России рассчитывают "на тесное и плодотворное сотрудничество с китайскими товарищами".

"Уверен, что сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-китайского стратегического партнерства в оборонной сфере", – сказал министр обороны РФ.

По его оценке, "дружественные отношения России и Китая сохраняют высокую динамику развития, расширяются по всем направлениям и находятся на беспрецедентном уровне".

"Ключевую роль в укреплении стратегических связей играют доверительные контакты лидеров двух стран. Настроены на реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей", – заявил глава российского военного ведомства.

Начиная переговоры, он сказал, что рад личному знакомству и возможности встретиться с китайским коллегой.

В заключение открытой части переговоров глава российского военного ведомства поздравил коллегу и в его лице Министерство обороны Китайской Народной Республики с двумя юбилейными датами – 75-летием образования КНР и установления дипломатических отношений между Россией и Китаем", – сказал министр обороны РФ.

Первая дата отмечалась 1 октября, вторая – 2 октября текущего года.

"В следующем году наши народы отметят 80-ю годовщину победы над немецким фашизмом и японским милитаризмом", – отметил Андрей Белоусов.

Китай и Россия имеют общее желание развивать двустороннее военное сотрудничество, и есть возможность открыть новую страницу на этом пути, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с главой российского военного ведомства Андреем Белоусовым.

"Это наша первая встреча, но у нас есть и прочная основа дружбы между нашими странами. И у нас есть общее желание продвигать военное сотрудничество. Уверен, что мы будем хорошими друзьями", – сказал министр обороны КНР.

Он отметил сложность исторического периода, в который произошло назначение Белоусова на должность главы российского военного ведомства, охарактеризовав нынешнее время как "критический период".

"И в этот период Вы были назначены на очень ответственную должность министра обороны. На Вас возложены важные обязанности. Думаю, что это отражает огромное доверие президента России Владимира Владимировича Путина Вам и свидетельствует о Вашем лидерстве", – сказал Дун Цзюнь.

По его словам, у Китая и России сегодня появились возможности открыть новую страницу сотрудничества в военной сфере.

"В связи с нашим сотрудничеством и совместными усилиями, думаю, что мы можем продвигать наше военное сотрудничество, и открыть здесь новую страницу", – цитирует министра обороны КНР Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.