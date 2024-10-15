В России сертифицировали патроны «Олимп-Д»

«Калашников»: «служебные» патроны «Олимп-Д» сертифицировали

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников») получил сертификат на патроны «Олимп-Д». Об этом сообщили в концерне.

«Патроны "Олимп-Д" калибров 12/70 и 12/76, получившие название "служебные", прошли сертификацию в Национальном сертификационном и испытательном центре гражданского и служебного оружия (АНО "НИЦ-ОРУЖИЕ"). Базовая версия патронов предназначена для гражданского применения в охоте и спорте», — говорится в сообщении.

Служебные «Олимп-Д» разработали для использования силовыми структурами и охранными организациями, которые применяют огнестрельное гладкоствольное оружие с длинным стволом.

Эта модификация патрона отличается высокой точностью и стабильной кучностью. По запросу заказчика «Олимп-Д» могут снаряжать дробью размера от №1 до №10. Отмечается, что сейчас институт готовит первую партию патронов к отгрузке.

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