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Flotprom

Военные США впервые испытали в море систему перезарядки ракетных установок

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Военно-морские силы США провели первые морские испытания механизма перезаряжания корабельных установок вертикального пуска Mk.41, который получил обозначение TRAM (Transferrable Rearming Mechanism). Как уточняет Naval News, американский флот намерен к 2027 году внедрить эту новую технологию, которая позволит кораблям пополнять запас ракет в открытом море, без необходимости возвращения в порт.

В испытаниях у побережья Сан-Диего задействовали крейсер "Чосин" класса "Тикондерога" и вспомогательное судно "Вашингтон Чемберс".

Перезарядка установки вертикального пуска Mk.41

Secretary of the US Navy


TRAM – один из приоритетных проектов ВМС Соединенных Штатов, поскольку внедрение этой технологии значительно повысит оперативные возможности американского флота. В частности, необходимость возвращаться в порт для перезарядки значительно ограничивает потенциал кораблей, задействованных в Красном море для отражения атак хуситов (йеменское мятежное движение "Ансар Аллах").

В июле этого года в Центре надводных боевых действий ВМС США в Порт-Уэнеме прошли первые наземные испытания механизма TRAM. В них участвовали члены экипажа крейсера "Чосин", прошедшие перед этим специальную подготовку.

В настоящее время установка Mk.41 остается не только основным ударным комплексом американских кораблей, но и считается наиболее распространенной в арсенале флотов стран НАТО. Она представляет собой модульную систему, которую можно интегрировать с различными боеприпасами, включая зенитные ракеты семейства SM и Evolved Sea Sparrow (ESSM), а также крылатые ракеты "Томагавк" и противолодочные ASROC.

Изначально установки Mk.41 комплектовали краном для перезарядки в море, но на практике устройство оказалось слишком сложным и "капризным". Поэтому в итоге от этого крана отказались.

В системе TRAM используется шарнирно-сочленённый кран, который может поднимать и перемещать вертикально ракетный контейнер. Система предназначена для загрузки ракет в пусковые ячейки при волнении моря до 5 баллов.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
Проекты
NATO
Ticonderoga
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