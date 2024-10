Военные США впервые испытали в море систему перезарядки ракетных установок

Военно-морские силы США провели первые морские испытания механизма перезаряжания корабельных установок вертикального пуска Mk.41, который получил обозначение TRAM (Transferrable Rearming Mechanism). Как уточняет Naval News, американский флот намерен к 2027 году внедрить эту новую технологию, которая позволит кораблям пополнять запас ракет в открытом море, без необходимости возвращения в порт.

В испытаниях у побережья Сан-Диего задействовали крейсер "Чосин" класса "Тикондерога" и вспомогательное судно "Вашингтон Чемберс".

Перезарядка установки вертикального пуска Mk.41

Secretary of the US Navy