Украина: F-16 нужны "длинные руки". США говорят "нет" (Defence24, Польша)

Defence24: США не готовы поставить Киеву крылатые ракеты JASSM и системы Link16

Киев мечтает получить американские крылатые ракеты JASSM и системы обмена данными Link 16, пишет Defence24. Однако Вашингтон не спешит предоставлять Украине эту технику. На то есть причины.

Якуб Паловский

Для достижения успеха в конфликте на территории Украины Киеву необходимо получить дополнительные возможности, которые ему могут дать крылатые ракеты AGM-158A JASSM и системы обмена данными Link 16. Однако пока что администрация США не спешит предоставлять Украине эту технику.

Источником информации о том, что JASSM и Link 16 относятся к числу тех ключевых военных систем, которые могут оказать решающее влияние на успешное для Украины завершение конфликта, является экспертная оценка главнокомандующего силами НАТО и США в Европе генерала Кристофера Каволи (Christophera Cavoliego), представленная американскому Конгрессу. Наличие такой оценки является обязательным требованием, без нее администрация США оказывать финансовую помощь Украине не может. О результатах оценки сообщила сначала CNN, а затем агентство РБК Украина.

То, что в качестве ключевых элементов вооружения названы именно ракеты JASSM и системы Link 16, не должно вызывать удивления. JASSM — это американские крылатые ракеты, обладающие дальностью более 370 километров, которые могут использоваться для борьбы с логистическими узлами и другими важными объектами противника. Их носителями могут быть, в частности, определенные версии истребителей F-16 (включая польские), хотя Украина их пока не получила.

Для Киева JASSM имеют огромное значение, так как они способны наносить удары практически в любой точке занятой российскими войсками территории, что значительно затруднило бы русским подготовку наступательных операций, например, на Донбассе. Если на это будет согласие союзников, ракеты могут быть использованы для нанесения ударов вглубь территории России. Однако на данный момент администрация США не приняла решение о поставке JASSM, сосредоточившись на более легких ракетах JSOW.

Некоторые представители администрации США считают, что эффективность JASSM будет зависеть от того, насколько Украина сможет контролировать воздушное пространство. Эти ракеты могут оказаться уязвимыми для российской противовоздушной обороны, которая стала гораздо эффективнее благодаря накопленному боевому опыту. С другой стороны, в арсеналах США версия AGM-158A с дальностью 370 км заменяется системами с бóльшими возможностями, поэтому Украине вполне можно отдать значительное их количество – как минимум нескольких сотен штук.

Вторая система, о которой говорил генерал Каволи, — это Link 16, система обмены данными, особенно востребованная в ВВС и ПВО. Она позволяет эффективно передавать информацию о целях и общей ситуации на поле боя. Например, в Польше Link 16 уже установлен на истребителях F-16 и FA-50, а также на комплексах Patriot/IBCS, ее использует Морское ракетное подразделение (береговое подразделение ВМС, входящая в состав 3-й корабельной флотилии). В ближайшее время системами Link16 оборудуют вертолеты Apache Guardian и многую другую технику.

Однако американцы не хотят предоставлять Украине систему Link 16, которая используется большинством членов НАТО и других союзников США, поскольку опасаются, что она попадет в руки русских, которые завладеют техническими секретами. Без этой системы возможности самолетов F-16 (которых пока на Украине мало, но в ближайшем будущем станет больше благодаря поставкам из Дании, Нидерландов и Норвегии) останутся в значительной степени нереализованными.

Информация о том, какие именно системы командующий силами НАТО оценивает как ключевые, согласуется с предыдущими сообщениями о ситуации на поле боя. Киев за счет собственного потенциала и американской помощи может создавать технику (включая беспилотную), по некоторым показателям даже превосходящими образцы, стоящие на вооружении Североатлантического альянса, однако Украина нуждается в поставках большого количества современного обычного оружия, такого как танки и БМП, а также вооружения и техники, способного обеспечить Украине оперативные возможности.

Продолжение военных действий без этих возможностей создает для Украины риск чрезмерных потерь и продолжения давления со стороны России, направленного на истощение Киева.