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США передали самолет "Кинг Эйр-360ER" ВВС Шри-Ланки

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Beechcraft King Air 350ER
Самолет Beechcraft King Air 350ER в разведывательном варианте EMARSS.
Источник изображения: www.flightglobal.com

ЦАМТО, 14 октября. Посольство США в Шри-Ланке сообщило о состоявшейся на авиабазе Катунаяке официальной церемонии передачи ВВС этой страны самолета "Кинг Эйр-360ER".

Как отмечается, самолет безвозмездно передан властями США.

В мероприятии принял участие посол США Джули Чанг, секретарь Министерства обороны Шри-Ланки вице-маршал авиации (в отставке) Сампат Туяконта и командующий ВВС Шри-Ланки маршал авиации Удени Раджапакса.

Поставка самолета King Air осуществляется за счет средств программы укрепления потенциала стран-партнеров (Building Partner Capacity, BPC). Он был собран на предприятии Beechcraft Textron Aviation в 2022 году. Модернизация самолета с установкой систем морского наблюдения была завершена в 2024 году. Личный состав ВВС Шри-Ланки прошел подготовку управлению самолетом в Канзасе и Флориде. Обучение будет продолжено американскими инструкторами в течение следующих трех месяцев. Завершающий этап подготовки к боевому применению пройдет на авиабазе Ратмалана, после чего самолет войдет в состав 3-й морской патрульной эскадрильи, размещенной на базе "Чайна-Бей" (Тринкомали).

Как заявлено, оснащенный современными средствами наблюдения "Кинг Эйр-360ER" усилит возможности ВВС Шри-Ланки по патрулированию территориальных вод, противодействию угрозам на море и обеспечению безопасности торговых путей в Индийском океане. Самолет обеспечит поддержку операций по противодействию незаконному вылову рыбы, контрабанде, торговле людьми и транснациональной преступности.

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Страны
Индия
США
Шри-Ланка
Компании
Beechcraft
Textron
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