Евтухов отметил выполнение в срок контрактов на поставку вооружения РФ за рубеж

Начальник управления президента РФ по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса подчеркнул, что заказов много

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Все контракты на поставку российского вооружения за рубеж выполняются в срок, заявил начальник управления президента РФ по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса, член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Виктор Евтухов.

"Заказов много, они все, безусловно, выполняются в те сроки, которые оговорены с нашими международными партнерами, которые, несмотря на всю дискредитацию, которая идет в отношении России, несмотря на то, что существует немало в силу санкций логистических ограничений, валютных ограничений, ограничений по поставкам продукции, все равно они все выполняются в срок в том количестве и в том качестве, которое затребуют наши партнеры", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".