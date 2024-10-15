Евтухов заявил, что оружие РФ по характеристикам опережает поставляемое ВСУ

Начальник управления президента по госполитике в сфере ОПК назвал основной задачей обеспечение ВС России для достижения победы над противником

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российское вооружение во многом опережает поставляемое Украине натовское, заявил начальник управления президента РФ по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса, член коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Евтухов.

"Наше вооружение сегодня по своим характеристикам не уступает, а во многом опережает то вооружение, которое поставляется странами НАТО нашему противнику", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Он добавил, что "основная задача сегодня - обеспечить Вооруженные силы Российской Федерации для того, чтобы они исполнили основную задачу в рамках специальной военной операции - это победа, окончательная победа над противником".