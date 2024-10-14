АО «ТАТАГРОЛИЗИНГ»: поставки сельскохозяйственной техники

Компания АО «ТАТАГРОЛИЗИНГ» занимается продажей сельскохозяйственной техники на выгодных условиях. Покупателям доступен широкий выбор машин и оборудования, в том числе реализуемых в лизинг.

Специальное предложение на продажу тракторов МТЗ

АО «ТАТАГРОЛИЗИНГ» реализует надежную технику по доступной цене. Специальное предложение на трактора МТЗ Беларус позволяет приобретать машины на выгодных условиях:

сниженная стоимость, аванс в размере всего 20%;

рассрочка;

отсутствие процентов и переплат.

Предложение стало возможным благодаря сотрудничеству компании с производителем тракторов МТЗ в целях поддержки сельскохозяйственной индустрии Татарстана. В рамках акции при заказе навесного оборудования для МТЗ его установка осуществляется бесплатно. Подробнее читайте на сайте по ссылке.

Компания предлагает большой выбор оборудования и инструментов по низким ценам, сотрудничает с производителями, участвует в программах господдержки сельхозтоваропроизводителей.

От тракторов до кормоуборочных комбайнов

Сельскохозяйственная техника и оборудование представлены АО «ТАТАГРОЛИЗИНГ» максимально широко. Компания поставляет надежные решения, предлагает новую и б/у технику. Виды продукции:

тракторы – мощные и маневренные машины для работы в сельском хозяйстве и других сферах;

зерноуборочные комбайны – оборудование для фермерских хозяйств, среднего и крупного бизнеса;

кормоуборочные комбайны – эффективные машины для скашивания культур, сеяных трав и т.д.;

погрузчики – специализированная техника для погрузки и перевозки разной продукции.

Также в компании можно заказывать жатки, сеялки, косилки самоходного типа и другое оборудование для сельского хозяйства. Поставщик реализует технику разных производителей. Отдельно можно покупать запчасти для тракторов и другой сельхозтехники, а также заказывать сервисное обслуживание.

Надежные сельскохозяйственные тракторы Gold Taurus

Трактора Gold Taurus серии GT отличаются высокой эффективностью и мобильностью. Это надежная техника для решения широкого спектра задач на фермах разного уровня, включая крупные сельскохозяйственные предприятия. В продаже есть разные виды тракторов, включая GT90 (подходит для небольших и средних фермерских хозяйств, оснащен 90-сильным агрегатом, экономично расходует топливо). Еще одна модель – Gold Taurus GT130, универсальный помощник фермера, используется для работы на больших площадях, оснащен экономичным двигателем и комфортабельной кабиной.

Китайские тракторы Gold Taurus отличаются удобным управлением, наличием комфортного рабочего места для оператора (отличная видимость, регулируемое сиденье, кондиционер), высокой мощностью, надежной трансмиссией. Подробнее с модельным рядом знакомьтесь на сайте компании «ТАТАГРОЛИЗИНГ».