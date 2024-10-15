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Французская компания запустит 1500 спутников на околоземную орбиту

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Фото: Benjaminrobyn Jespersen / Unsplash
Фото: Benjaminrobyn Jespersen / Unsplash.

Французский стартап запустит 1500 спутников на околоземную орбиту

Французская компания Constellation Technologies & Operations, планирующая запустить на сверхнизкую околоземную орбиту 1500 спутников широкополосного доступа в интернет, получила финансирование от госфонда Expansion Ventures. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Инвестиции в стартап — около 10 миллионов долларов. Средства планируется потратить на завершение создания двух первых 350-килограммовых спутников, запуск которых намечен на 2026 год. «Они будут использовать частоты сотовой связи от наземных партнеров для предоставления услуг пользовательским терминалам, разработанным собственными силами», — говорится в публикации.

Стартап планирует начать массовое производство и развертывание группировки в период между 2027 и 2029 годами. В настоящее время в офисах компании Constellation Technologies & Operations в Сен-Кантен-ан-Ивелин и Тулузе (Франция) работают 30 человек.

В сентябре издание сообщило, что летом следующего года французская компания Air France начнет оснащать более 200 своих самолетов оборудованием для спутникового интернета Starlink. В Air France утверждают, что Starlink обеспечит сверхскоростное соединение «как на земле», что позволит пассажирам, в частности, играть в видеоигры онлайн и смотреть ТВ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Проекты
Constellation
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