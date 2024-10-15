Корабли России и Китая выполнили в Тихом океане практические учебные стрельбы

Москва. 14 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Корабли ВМФ России и ВМС Китая выполнили в северо-западной части Тихого океана практические стрельбы в ходе учения по противолодочной и противовоздушной обороне, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

Совместный российско-китайский отряд кораблей в настоящее время проводит патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

"Согласно плану патрулирования отряд кораблей в назначенном районе выполнил поиск подводной лодки условного противника, отработал задачи по её преследованию. Для уничтожения "вражеской" субмарины экипажи российских кораблей применили реактивно-бомбометные установки РБУ-6000", - сообщили в ТОФ.

"В ходе следующего эпизода учений экипажи кораблей ВМФ России и ВМС Китая отработали задачи отражения воздушного нападения "противника". Для отражения ракетной атаки российскими военными моряками выполнялась стрельба из корабельного зенитного ракетного комплекса "Кинжал". Также корабли применили системы постановки пассивных помех для вывода сил из-под ракетного удара", - сказали в пресс-службе.

В совместном военно-морском патрулировании в АТР от российской стороны задействованы большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц". Военно-морские силы Китая представлены эсминцами "Синин" и "Уси", фрегатом "Линь И", а также кораблем комплексного снабжения "Тайху".

Корабли ВМФ России и ВМС Китая приступили к патрулированию в АТР после участия в совместном военно-морском учении "Бэйбу/Взаимодействие - 2024". В ходе патрулирования запланирован ряд тренировок и учебно-боевых упражнений, в том числе по организации противолодочной обороны и спасению на море.