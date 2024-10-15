Войти
Интерфакс-АВН

Корабли России и Китая выполнили в Тихом океане практические учебные стрельбы

315
0
0
"Адмирал Трибуц"
"Адмирал Трибуц".
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 14 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Корабли ВМФ России и ВМС Китая выполнили в северо-западной части Тихого океана практические стрельбы в ходе учения по противолодочной и противовоздушной обороне, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

Совместный российско-китайский отряд кораблей в настоящее время проводит патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

"Согласно плану патрулирования отряд кораблей в назначенном районе выполнил поиск подводной лодки условного противника, отработал задачи по её преследованию. Для уничтожения "вражеской" субмарины экипажи российских кораблей применили реактивно-бомбометные установки РБУ-6000", - сообщили в ТОФ.

"В ходе следующего эпизода учений экипажи кораблей ВМФ России и ВМС Китая отработали задачи отражения воздушного нападения "противника". Для отражения ракетной атаки российскими военными моряками выполнялась стрельба из корабельного зенитного ракетного комплекса "Кинжал". Также корабли применили системы постановки пассивных помех для вывода сил из-под ракетного удара", - сказали в пресс-службе.

В совместном военно-морском патрулировании в АТР от российской стороны задействованы большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц". Военно-морские силы Китая представлены эсминцами "Синин" и "Уси", фрегатом "Линь И", а также кораблем комплексного снабжения "Тайху".

Корабли ВМФ России и ВМС Китая приступили к патрулированию в АТР после участия в совместном военно-морском учении "Бэйбу/Взаимодействие - 2024". В ходе патрулирования запланирован ряд тренировок и учебно-боевых упражнений, в том числе по организации противолодочной обороны и спасению на море.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Адмирал Пантелеев
Адмирал Трибуц
РБУ-6000
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.10 12:50
  • 6
СВ Индии приняли на вооружение первый ОБТ Т-90С, модернизированный до уровня T-90 Bhishma Мк-III
  • 15.10 12:15
  • 673
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.10 07:51
  • 1
Полностью композитный воздухозаборник авиадвигателя впервые изготовили на «Ил» - ВАСО
  • 15.10 07:47
  • 1
В Москве с большим интересом наблюдают за развитием космической программы США - Песков
  • 15.10 07:35
  • 2
Экс-чиновник Минобороны ФРГ: Киев получает меньше оружия из-за успехов России в информационной сфере
  • 15.10 07:20
  • 1
Сергей Чемезов: драйверами развития страны сегодня выступают высокотехнологичные сектора
  • 15.10 04:02
  • 0
Ответ на "Корабли России и Китая выполнили в Тихом океане практические учебные стрельбы"
  • 14.10 23:41
  • 0
Ответ на "Несуществующий российский корабль успел превзойти действующий американский"
  • 14.10 23:27
  • 1
SpaceX впервые удалось поймать первую ступень Starship
  • 14.10 22:22
  • 0
О причинах американской уверенности в превосходстве своей авиации над ПВО.
  • 14.10 03:43
  • 0
О достижении целей СВО
  • 14.10 03:18
  • 1
Ответ на статью "ПВО: прошлое и настоящее", часть 3
  • 13.10 23:08
  • 2
Ответ на статью "ПВО: прошлое и настоящее", часть 2
  • 13.10 22:47
  • 5148
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.10 18:07
  • 4
И еще в тему защиты от нападений с моря для России