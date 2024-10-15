Войти
ЦАМТО

Thales поставит тепловизоры Sophie Ultima ВС Канады

289
0
0
Thales
Логотип компании Thales.

ЦАМТО, 14 октября. Компания Thales Canada объявила о подписании с командованием ВС Канады контракта на поставку портативных тепловизоров большой дальности Sophie Ultima в рамках проекта модернизации систем ночного видения (NVSM).

Это первый контракт, заключенный в рамках проекта NVSM. Стоимость приобретения, количество и сроки поставки тепловизоров не раскрываются.

Как заявлено, закупка позволит оснастить ВС Канады современным оборудованием, разработанными для эффективного ведения боевых действия в сложных условиях.

Sophie Ultima представляет собой легкий портативный тепловизор, разработанный для применения в полевых условиях. Оптический дневной канал с широким полем зрения (20 град.) оснащен функцией непрерывного масштабирования изображения, которая помогает удерживать цель на большой дальности в поле зрения во время обнаружения, распознавания и идентификации. Благодаря инфракрасному каналу с высокими характеристиками, прибор обеспечивает обнаружение, распознавание и идентификацию танков НАТО на дальностях до 6 км. Система поддерживает функцию "картинка в картинке" (PIP), возможность загрузки и выгрузки изображений. Тепловизор также оснащен лазерным дальномером с измеряемой дальностью до 15 км. Общая масса системы – 2,7 кг.

Прибор может использоваться в ручном режиме или устанавливаться на штатив. По данным Thales, при средней температуре окружающей среды термодатчикам требуется три с половиной минуты, чтобы достичь рабочей температуры.

Thales будет производить и обслуживать Sophie Ultima на базе Канадского центра передового опыта в области оптоэлектроники. Соглашение позволит создать новые рабочие места и расширить цепочку поставщиков Thales в Канаде. Предприятие Thales Optronics в Монреале будет оказывать поддержку оборудования в процессе эксплуатации. Таким образом, ВС Канады получат преимущество благодаря специализированному ремонтному цеху с быстрым циклом выполнения работ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Компании
Thales
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.10 12:50
  • 6
СВ Индии приняли на вооружение первый ОБТ Т-90С, модернизированный до уровня T-90 Bhishma Мк-III
  • 15.10 12:15
  • 673
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.10 07:51
  • 1
Полностью композитный воздухозаборник авиадвигателя впервые изготовили на «Ил» - ВАСО
  • 15.10 07:47
  • 1
В Москве с большим интересом наблюдают за развитием космической программы США - Песков
  • 15.10 07:35
  • 2
Экс-чиновник Минобороны ФРГ: Киев получает меньше оружия из-за успехов России в информационной сфере
  • 15.10 07:20
  • 1
Сергей Чемезов: драйверами развития страны сегодня выступают высокотехнологичные сектора
  • 15.10 04:02
  • 0
Ответ на "Корабли России и Китая выполнили в Тихом океане практические учебные стрельбы"
  • 14.10 23:41
  • 0
Ответ на "Несуществующий российский корабль успел превзойти действующий американский"
  • 14.10 23:27
  • 1
SpaceX впервые удалось поймать первую ступень Starship
  • 14.10 22:22
  • 0
О причинах американской уверенности в превосходстве своей авиации над ПВО.
  • 14.10 03:43
  • 0
О достижении целей СВО
  • 14.10 03:18
  • 1
Ответ на статью "ПВО: прошлое и настоящее", часть 3
  • 13.10 23:08
  • 2
Ответ на статью "ПВО: прошлое и настоящее", часть 2
  • 13.10 22:47
  • 5148
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.10 18:07
  • 4
И еще в тему защиты от нападений с моря для России