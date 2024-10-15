Thales поставит тепловизоры Sophie Ultima ВС Канады

ЦАМТО, 14 октября. Компания Thales Canada объявила о подписании с командованием ВС Канады контракта на поставку портативных тепловизоров большой дальности Sophie Ultima в рамках проекта модернизации систем ночного видения (NVSM).

Это первый контракт, заключенный в рамках проекта NVSM. Стоимость приобретения, количество и сроки поставки тепловизоров не раскрываются.

Как заявлено, закупка позволит оснастить ВС Канады современным оборудованием, разработанными для эффективного ведения боевых действия в сложных условиях.

Sophie Ultima представляет собой легкий портативный тепловизор, разработанный для применения в полевых условиях. Оптический дневной канал с широким полем зрения (20 град.) оснащен функцией непрерывного масштабирования изображения, которая помогает удерживать цель на большой дальности в поле зрения во время обнаружения, распознавания и идентификации. Благодаря инфракрасному каналу с высокими характеристиками, прибор обеспечивает обнаружение, распознавание и идентификацию танков НАТО на дальностях до 6 км. Система поддерживает функцию "картинка в картинке" (PIP), возможность загрузки и выгрузки изображений. Тепловизор также оснащен лазерным дальномером с измеряемой дальностью до 15 км. Общая масса системы – 2,7 кг.

Прибор может использоваться в ручном режиме или устанавливаться на штатив. По данным Thales, при средней температуре окружающей среды термодатчикам требуется три с половиной минуты, чтобы достичь рабочей температуры.

Thales будет производить и обслуживать Sophie Ultima на базе Канадского центра передового опыта в области оптоэлектроники. Соглашение позволит создать новые рабочие места и расширить цепочку поставщиков Thales в Канаде. Предприятие Thales Optronics в Монреале будет оказывать поддержку оборудования в процессе эксплуатации. Таким образом, ВС Канады получат преимущество благодаря специализированному ремонтному цеху с быстрым циклом выполнения работ.