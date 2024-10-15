Боррель признал ухудшение ситуации на Украине

Глава внешнеполитической службы ЕС отметил, что министры иностранных дел продолжат обсуждать разблокирование финансирования военной помощи Киеву через Европейский фонд мира

БРЮССЕЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Ситуация на Украине продолжает ухудшаться. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД стран объединения в Люксембурге.

"Сегодня все, как всегда. Украина и Ближний Восток. И там, и там ситуация ухудшается", - сказал он.

Боррель отметил, что министры иностранных дел продолжат обсуждать разблокирование финансирования военной помощи Киеву через Европейский фонд мира, а также "усиление противовоздушных возможностей Украины".