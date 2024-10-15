MWM: опосредованная война Запада на Украине движется к проигрышу

Западные прогнозы относительно будущего конфликта стали пессимистичными, пишет MWM. На Западе признают, что опосредованная война на Украине движется к проигрышу. А что делать с победой России – пока не знают.

На фоне копящихся потерь ВСУ на линии фронта под Курском и в Донбассе, а также сомнений в готовности западного мира вечно поддерживать работу украинского государства финансовой помощью на десятки миллиардов долларов, бывший начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак изложил возможную политику сдерживания России после захвата Украины. Анджейчак, заставший на своей должности российско-украинский конфликт (служил с 2018 по 2023 год), заявил: “После победы России на Украине у нас будет по одной российской дивизии во Львове, в Бресте и в Гродно”. “Если они нападут хотя бы на пядь литовской территории, ответ последует незамедлительно. Не в тот же день, а в ту же минуту. Мы поразим все стратегические цели в радиусе 300 км. Мы напрямую ударим по Санкт-Петербургу”, — заявил он, добавив, что Варшава должна “взять на себя инициативу” в сдерживании Москвы.

“Россия должна понять, что нападение на Польшу или страны Прибалтики будет означать ее конец… Это единственный способ удержать Кремль от такой агрессии”, — уточнил бывший начальник Генштаба, заявив, что с этой целью Польша покупает “800 ракет с дальностью действия 900 км”. Есть мнение, что в виду имеются масштабные заказы Варшавы на южнокорейские Chunmoo и американские ракетные артиллерийские системы HIMARS.

Заявление Анджейчака на конференции “Оборона Прибалтики” в литовском Вильнюсе свидетельствует о постепенном изменении консенсуса в западном мире о том, что опосредованная война на Украине движется к проигрышу, в связи с чем оборонное планирование должно сосредоточиться на обеспечении безопасности границ НАТО, поскольку и Украина, и Белоруссия окажутся в сфере влияния России и будут размещать у себя российские войска. Главными факторами, сформировавшими этот консенсус, стали огромные потери среди элитных подразделений ВСУ во время крупномасштабного вторжения в Курскую область с начала августа, последовательные успехи России в разных частях Донбасса, невосполнимые жертвы среди украинцев и масштабная утрата новой западной техники, поставленной в страну.

Польша, в частности, внесла весомый вклад в военную кампанию Украины, предоставив большие объемы помощи, военной техники, включая танки Leopard 2 и T-72, и значительную поддержку в личном составе. Источники с обеих сторон сообщают, что польский язык широко распространен в ряде крупных горячих точек от Курска до Бахмута (Артемовска), поскольку как подрядчики, так и добровольческие подразделения из этой страны сыграли ключевую роль в укреплении военных усилий Украины.

То обстоятельство, что даже в Польше, занявшей одну из самых жестких линий в отношении против России, все больше формируется консенсус о необходимости планирования обороны после потери западного влияния на Украину, говорит о пессимизме, охватившем западные прогнозы относительно будущего конфликта. Внеся значительный вклад в военные усилия Украины, силы НАТО сосредоточили внимание на расширении военного присутствия в Польше, Финляндии и странах Прибалтики, где они напрямую столкнулись бы с российскими и белорусскими войсками в случае полного поражения Украины. Примерами служат планы Германии по размещению контингента в 4 800 человек в Литве и планы ВВС США по размещению истребителей F-35 в Финляндии, которая присоединилась к НАТО в апреле 2023 года.