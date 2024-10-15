ВВС Норвегии получат все 52 заказанных F-35A "Лайтнинг-2" к маю 2025 года

Истребители F-16s и F-35s ВВС Норвегии и стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США во время совместных учений в Арктике.

ЦАМТО, 14 октября. Военно-воздушные силы Норвегии получат последние из 52 заказанных истребителей F-35A "Лайтнинг-2" к маю 2025 года.

Агентство по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (Forsvarsmateriell / Norwegian Defense Materiel Agency – NDMA) объявило, что после годичного перерыва очередные четыре самолета F-35 должны прибыть в Норвегию в ноябре 2024 года, в поставки 12 оставшихся из 52 заказанных самолетов ВВС рассчитывают получить к концу мая 2025 года.

Как уже сообщал ЦАМТО, в ноябре 2008 года МО Норвегии объявило о выборе F-35 "Лайтнинг-2" победителем тендера на поставку для ВВС страны истребителей нового поколения, предназначенных для замены 57 устаревших F-16. В конечном итоге МО Норвегии планирует получить 52 новых F-35A. Ориентировочная стоимость покупки составляет 83,3 млрд. крон.

Первый истребитель F-35 ВВС Норвегии получили на предприятии в Форт-Уэрте (шт.Техас) 22 сентября 2015 года. Первые три истребителя F-35A выполнили посадку на норвежской авиабазе "Эрланн" 3 ноября 2017 года. Самолеты вошли в состав размещенной на этой базе 332-й истребительной авиаэскадрильи.

К настоящему времени ВВС Норвегии получили в общей сложности 40 истребителей, которые размещаются на авиабазах "Эрланн" и "Эвенес". Первоначально предполагалось, что все самолеты будут получены к концу 2024 года. Однако поставки были приостановлены летом 2023 года из-за задержек, связанных с модернизацией программного обеспечения самолета к стандарту TR-3 (Technology Refresh 3).

Один из норвежских F-35 с пакетом модернизации TR-3 останется в США еще в течение нескольких месяцев. По данным NDMA, этот самолет будет использоваться для испытаний разработанной в Норвегии компанией Kongsberg ракеты JSM (Joint Strike Missile).