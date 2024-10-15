Войти
ЦАМТО

ВВС Норвегии получат все 52 заказанных F-35A "Лайтнинг-2" к маю 2025 года

301
0
0
Истребители F-16s и F-35s ВВС Норвегии и стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США во время совместных учений в Арктике
Истребители F-16s и F-35s ВВС Норвегии и стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США во время совместных учений в Арктике.
Источник изображения: © Фото : Norwegian Air Force

ЦАМТО, 14 октября. Военно-воздушные силы Норвегии получат последние из 52 заказанных истребителей F-35A "Лайтнинг-2" к маю 2025 года.

Агентство по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (Forsvarsmateriell / Norwegian Defense Materiel Agency – NDMA) объявило, что после годичного перерыва очередные четыре самолета F-35 должны прибыть в Норвегию в ноябре 2024 года, в поставки 12 оставшихся из 52 заказанных самолетов ВВС рассчитывают получить к концу мая 2025 года.

Как уже сообщал ЦАМТО, в ноябре 2008 года МО Норвегии объявило о выборе F-35 "Лайтнинг-2" победителем тендера на поставку для ВВС страны истребителей нового поколения, предназначенных для замены 57 устаревших F-16. В конечном итоге МО Норвегии планирует получить 52 новых F-35A. Ориентировочная стоимость покупки составляет 83,3 млрд. крон.

Первый истребитель F-35 ВВС Норвегии получили на предприятии в Форт-Уэрте (шт.Техас) 22 сентября 2015 года. Первые три истребителя F-35A выполнили посадку на норвежской авиабазе "Эрланн" 3 ноября 2017 года. Самолеты вошли в состав размещенной на этой базе 332-й истребительной авиаэскадрильи.

К настоящему времени ВВС Норвегии получили в общей сложности 40 истребителей, которые размещаются на авиабазах "Эрланн" и "Эвенес". Первоначально предполагалось, что все самолеты будут получены к концу 2024 года. Однако поставки были приостановлены летом 2023 года из-за задержек, связанных с модернизацией программного обеспечения самолета к стандарту TR-3 (Technology Refresh 3).

Один из норвежских F-35 с пакетом модернизации TR-3 останется в США еще в течение нескольких месяцев. По данным NDMA, этот самолет будет использоваться для испытаний разработанной в Норвегии компанией Kongsberg ракеты JSM (Joint Strike Missile).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
США
Продукция
F-16
F-35
F-35A
Компании
Kongsberg
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.10 12:50
  • 6
СВ Индии приняли на вооружение первый ОБТ Т-90С, модернизированный до уровня T-90 Bhishma Мк-III
  • 15.10 12:15
  • 673
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.10 07:51
  • 1
Полностью композитный воздухозаборник авиадвигателя впервые изготовили на «Ил» - ВАСО
  • 15.10 07:47
  • 1
В Москве с большим интересом наблюдают за развитием космической программы США - Песков
  • 15.10 07:35
  • 2
Экс-чиновник Минобороны ФРГ: Киев получает меньше оружия из-за успехов России в информационной сфере
  • 15.10 07:20
  • 1
Сергей Чемезов: драйверами развития страны сегодня выступают высокотехнологичные сектора
  • 15.10 04:02
  • 0
Ответ на "Корабли России и Китая выполнили в Тихом океане практические учебные стрельбы"
  • 14.10 23:41
  • 0
Ответ на "Несуществующий российский корабль успел превзойти действующий американский"
  • 14.10 23:27
  • 1
SpaceX впервые удалось поймать первую ступень Starship
  • 14.10 22:22
  • 0
О причинах американской уверенности в превосходстве своей авиации над ПВО.
  • 14.10 03:43
  • 0
О достижении целей СВО
  • 14.10 03:18
  • 1
Ответ на статью "ПВО: прошлое и настоящее", часть 3
  • 13.10 23:08
  • 2
Ответ на статью "ПВО: прошлое и настоящее", часть 2
  • 13.10 22:47
  • 5148
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.10 18:07
  • 4
И еще в тему защиты от нападений с моря для России