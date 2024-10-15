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ТАСС

Медведчук считает, что Украина Зеленского спит и видит себя жандармом Европы

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Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Источник изображения: Ирина Яковлева/ ТАСС

Глава движения "Другая Украина" отметил, что свора украинского президента "находится в экстазе от наркотического осознания собственного величия и выставляет это самолюбование напоказ"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение возомнили себя хозяевами в Европе. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Поскольку западная пропаганда раздула из нелегитимного клоуна мирового лидера, то теперь Зеленский ждет, когда коллективный Запад рабски подставит шею и возведет его на трон, - написал он в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру". - Несмотря на то что Украина Зеленского терпит крах, его свора находится в экстазе от наркотического осознания собственного величия и выставляет это самолюбование напоказ".

К примеру, продолжил Медведчук, в офисе президента назвали Украину "самой демократичной страной в Европе". "Я считаю, что мы заслуживаем быть в Европе даже больше, чем некоторые, кто уже там есть. Когда мы будем членом Евросоюза, мы сразу будем в топе стран - членов ЕС", - приводит он слова главы офиса Андрея Ермака. "Как видим, никто равноправным членом быть не собирается, уже анонсируется, что туда придут новые хозяева и установят свои порядки. И в определенном смысле это будет справедливо, этих новых хозяев Евросоюз заслужил", - обращает внимание глава "Другой Украины".

"Сегодня не Россия, а именно нацистская Украина спит и видит себя жандармом Европы. И это вполне реальный сценарий, поскольку процесс превращения Европы в концлагерь запущен. Конечно, этот сценарий написан не в Киеве, свора Зеленского - исполнители этого плана, поэтому они так себя нагло ведут на политической арене. Они превратили в концлагерь свою страну и хотят расширить его территорию на остальную Европу. И на это у них есть заказчики за океаном", - добавил Медведчук. 

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