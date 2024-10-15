На ЗАЭС допустили помощь экс-сотрудников станции в планировании атак ВСУ

Директор стации Юрий Черничук предупредил, что последствия будут необратимыми

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 14 октября. /ТАСС/. Хорошо знающие станцию экс-сотрудники Запорожской АЭС (ЗАЭС), перешедшие на сторону Киева и уехавшие на правый берег Днепра, могут оказывать содействие Вооруженным силам Украины (ВСУ) в планировании атак на объект. Такую возможность допустил директор ЗАЭС Юрий Черничук в беседе с корреспондентом ТАСС.

"При всем нашем отношении, противника нельзя недооценивать. Там достаточно грамотные специалисты, люди, которые знают, что это такое. Да и очень многие из них работали на этой станции и знают не меньше, чем мы. Я не могу сказать, кто именно, не могу назвать фамилии, но, вполне вероятно, такие люди есть, наверняка кто-то помогает [ВСУ]", - сказал Черничук.

При этом сравнивая масштаб последствий от теоретического удара ВСУ по энергоблокам Курской АЭС и Запорожской АЭС, он подчеркнул, что ЗАЭС менее уязвима благодаря укрепленным, "метровой толщины, армированным бетоном" куполам энергоблоков. "Курская АЭС сейчас находится в работе, там блоки работают, они горячие, в отличие от нас, [Запорожской АЭС], где блоки уже давно холодные. В холодном состоянии они являются более безопасными для любого типа реакторов. Поэтому если мы говорим о равнозначных повреждениях на двух станциях, то для нас эти последствия будут немного более мягкими, чем для Курска, потому что состояние топлива другое. Но сломать можно все. И здесь тоже можно доиграться до того, что последствия будут необратимыми", - заявил директор станции.

6 сентября генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на брифинге по итогам переговоров с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Калининграде заявил, что катастрофа на Чернобыльской АЭС покажется "разминкой" в случае, если будет произведен удар ВСУ по работающему реактору Курской атомной электростанции.

8 августа на территории Курской АЭС были обнаружены фрагменты сбитых украинских ракет. На следующий день обстрел со стороны ВСУ вывел из строя трансформаторную подстанцию, что привело к экстренным отключениям электроэнергии в ближайшем городе Курчатове. 22 августа украинские силы предприняли попытку атаковать Курскую АЭС с помощью беспилотника, который был перехвачен и уничтожен возле хранилища отработанного топлива.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Все шесть блоков Запорожской АЭС находятся в состоянии "холодный останов" и не вырабатывают электроэнергию. Оборудование ЗАЭС обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной и ядерной безопасности и под наблюдением экспертов МАГАТЭ.