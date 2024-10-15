«Пора указать марионеточному режиму, что без снабжения от США не продержится и недели»: китайские пользователи комментируют военные учения по периметру Тайваня

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В рамках военных учений, которые Народно-освободительная армия проводит фактически по периметру Тайваня, задействованы и авианосные ударные группы. Одна из них – во главе с авианосцем «Ляонин».
АУГ вышла на оперативный простор к востоку от острова. Эксперты полагают, что эти действия являются тренировкой возможностей того, как эффективно блокировать снабжение армии Тайваня в первую очередь со стороны США.
Сами же китайские военные маневры стартовали после заявлений так называемого президента Тайваня Лай Циндэ, высказавшегося в пользу «полного суверенитета Тайваня».
Китайские пользователи, комментируя военные учений НОАК, в подавляющем большинстве своём поддерживают эти действия. В частности, указывается на то, что «Тайбэй перестал понимать дипломатию».
Комментарии китайских пользователей к публикациями СМИ КНР о военных маневрах близ Тайваня: