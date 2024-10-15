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Военное обозрение

«Пора указать марионеточному режиму, что без снабжения от США не продержится и недели»: китайские пользователи комментируют военные учения по периметру Тайваня

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Источник изображения: topwar.ru

В рамках военных учений, которые Народно-освободительная армия проводит фактически по периметру Тайваня, задействованы и авианосные ударные группы. Одна из них – во главе с авианосцем «Ляонин».

АУГ вышла на оперативный простор к востоку от острова. Эксперты полагают, что эти действия являются тренировкой возможностей того, как эффективно блокировать снабжение армии Тайваня в первую очередь со стороны США.

Сами же китайские военные маневры стартовали после заявлений так называемого президента Тайваня Лай Циндэ, высказавшегося в пользу «полного суверенитета Тайваня».

Китайские пользователи, комментируя военные учений НОАК, в подавляющем большинстве своём поддерживают эти действия. В частности, указывается на то, что «Тайбэй перестал понимать дипломатию».

Комментарии китайских пользователей к публикациями СМИ КНР о военных маневрах близ Тайваня:

Давно пора показать этому Лай Циндэ, что его марионеточный режим и недели не продержится без американского снабжения.
Если выставить по периметру Тайваня морские ударные группы и осуществлять досмотр грузовых судов, следующих из Японии, Южной Кореи, США и Австралии на Тайвань, то можно будет собрать богатый арсенал оружия.
«Независимость» Тайваня – это зависимость от США. Такая философия в Тайбэе играет в пользу того, чтобы ему указали на его место наши войска.
Тайвань – часть единого Китая, а потому мы можем использовать все свои законы и всю свою силу, чтобы восстановить суверенитет КНР над островом, который хотят превратить в плацдарм против нас.
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