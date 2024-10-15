Турция может приобрести истребители Eurofighter

ЦАМТО, 14 октября. ВВС Турции, в случае одобрения сделки по закупке Анкарой самолетов Eurofighter, впервые в своей истории получат истребители, произведенные не в США. Об этом, как передает "РИА Новости", пишет газета Milliyet.

Германия одобрила начало технических переговоров с Турцией по поставкам истребителей Eurofighter, сообщил 11 октября телеканал AHaber со ссылкой на свои источники. Турция намерена закупить 40 истребителей Eurofighter, получила согласие Великобритании и Испании, и теперь пытается убедить Германию, сообщил ранее министр обороны страны Яшар Гюлер. Лондон обещал помочь снять возражения Берлина, сообщил ранее телеканал Haberturk со ссылкой на источники в Министерстве обороны страны.

"Впервые в своей истории турецкие ВВС будут использовать истребитель не американского производства. Самолет не американского производства, но системы авионики и боеприпасы, которые он использует, знакомы, и это большое преимущество. Но самое большое наше преимущество – это наличие истребителя с радаром AESA, который мы впервые получим вместе с Eurofighter. Ход воздушных конфликтов в мире изменился. Сейчас наступила эпоха заблаговременного обнаружения противника с помощью современных радаров и пуска ракет на большой дальности. Греция уже получила такую возможность за счет приобретения во Франции истребителей Rafale, теперь преимущество Афин будет уравновешено", – пишет издание.

Газета при этом отмечает, что Турция не намерена отказываться от проекта по разработке национального истребителя нового поколения KAAN.