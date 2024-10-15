Армия Литвы начала военные учения с участием американских, британских и польских подразделений

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В Литве сегодня стартовали военные учения бригадного уровня Stiprus grifonas, в которых, кроме личного состава литовской бригады «Жемайтия», задействованы военнослужащие американской, британской и польской армий. В общей сложности участие в маневрах примут более 2500 военнослужащих, а также порядка 250 единиц военной техники.

Как поясняют в литовском военном командовании, основная фаза маневров пройдет на полигоне близ Побрада и продлится до 31 октября. Привлеченные к учениям подразделения армий четырех стран намерены отработать совместные действия в условиях, максимально приближенных к боевым.

Стоит отметить, что сегодня же начинаются масштабные учения Североатлантического альянса Steadfast Noon. В них примут участие более двух тысяч военнослужащих и около 60 самолетов из 13 стран НАТО.

География этих учений впечатляет. Маневры пройдут на территории Великобритании, Бельгии и Нидерландов, а также в акватории Северного моря. Командование Североатлантического альянса планирует задействовать в них восемь авиабаз, а также самолеты, которые способны нести ядерное оружие. Как и учения в Литве, маневры Steadfast Noon продлятся до 31 октября.

Добавим, что сегодня же армия КНР начала учения по периметру Тайваня. Задействованные в них корабли ВМС НОАК фактически демонстрируют способность блокировать снабжение войск острова.