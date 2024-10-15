Минобороны Финляндии выделит дополнительно 277 млн. евро на поддержку Украины

ЦАМТО, 14 октября. Минобороны Финляндии выделит дополнительные 277 млн. евро на оказание материальной поддержки Киеву.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в заявлении, размещенном 11 октября на официальном сайте финского военного ведомства.

"Дополнительно для поддержки Украины выделено 277 млн. евро для закупок, запланированных на 2028-2032 гг.", – говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, до конца 2024 года планируется выделить дополнительно 4,7 млн. евро для покрытия расходов финских сил обороны, связанных с затратами на материальную поддержку Киева и обучение военнослужащих ВСУ.