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ЦАМТО

Минобороны Финляндии выделит дополнительно 277 млн. евро на поддержку Украины

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Флаги Финляндии и Украины
Флаги Финляндии и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 14 октября. Минобороны Финляндии выделит дополнительные 277 млн. евро на оказание материальной поддержки Киеву.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в заявлении, размещенном 11 октября на официальном сайте финского военного ведомства.

"Дополнительно для поддержки Украины выделено 277 млн. евро для закупок, запланированных на 2028-2032 гг.", – говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, до конца 2024 года планируется выделить дополнительно 4,7 млн. евро для покрытия расходов финских сил обороны, связанных с затратами на материальную поддержку Киева и обучение военнослужащих ВСУ.

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Страны
Украина
Финляндия
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