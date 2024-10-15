Сергей Чемезов: драйверами развития страны сегодня выступают высокотехнологичные сектора

ЦАМТО, 14 октября. На заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям обсудили современные вызовы и новые механизмы в интересах промышленно-технологического развития страны.

В мероприятии приняли участие председатель Союза машиностроителей России, глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, первый вице-президент Cоюза, глава Лиги Владимир Гутенев, вице-президент Союза, помощник президента РФ Алексей Дюмин, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, губернатор Самарской области, член Бюро СоюзМаш Вячеслав Федорищев, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, депутаты Госдумы и сенаторы, представители министерств, ведомств и организаций, члены Бюро – руководители корпораций и крупных промышленных предприятий.

Во вступительном слове Сергей Чемезов отметил уверенный рост и развитие российской промышленности на фоне санкционного давления недружественных стран.

"Промышленность за январь – август выросла на 4,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Обрабатывающие отрасли показали увеличение на 8,1%, а капитальных вложений за первое полугодие стало больше на 24,7%. Этот успех в немалой степени обеспечивается широким спектром мер поддержки со стороны государства и значительно выросшим гособоронзаказом. При этом важно, что драйверами развития являются именно высокотехнологичные сектора промышленности. Вместе с тем, есть и ряд существенных негативных факторов. Значительным тормозом дальнейшего роста промышленности является рекордный уровень ключевой ставки. Она практически лишает предприятия смысла займов для своего развития", – сказал Сергей Чемезов.

Владимир Гутенев проинформировал о продвижении законодательных инициатив по совершенствованию нормативно-правовой базы в промышленной сфере, подготовленных, в том числе, при поддержке экспертных советов и комитетов СоюзМаш.

"Мы продолжаем активно заниматься решением вопросов в сфере гособоронзаказа. Наша цель – устранить дисбаланс системы "заказчик-исполнитель", оптимизировать ценообразование, и, как следствие, повысить рентабельность. В результате поэтапной совместной работы при непосредственной поддержке экспертного совета Петра Михайловича Фрадкова разработаны предложения в этой области. Подготовлено 12 проектов нормативных актов, ряд положений которых уже реализован", – рассказал первый вице-президент Союза.

Он также добавил, что по итогам мероприятий форума "Армия-2024" Союзом и Лигой сформированы 16 предложений. Они включают развитие НИОКР в организациях ОПК; обеспечение мерами господдержки предприятий – участников промышленных кластеров; повышение эффективности эксплуатации новых российских самолетов, решение иных вопросов. Инициативы направлены в адрес Минпромторга и других профильных министерств.

Алексей Дюмин рассказал о поддержке организаций ОПК руководством государства: "С начала специальной военной операции наш ОПК сталкивается с серьезными вызовами. Проводится большая работа по наращиванию мощностей для производства особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники и средств поражения. Организации ОПК оперативно дорабатывают востребованные образцы с учетом опыта их боевого применения. Пока рано говорить, что все задачи решены на должном уровне. Однако система взаимодействия органов государственной власти, ведомств и организаций промышленности отстраивается быстрыми темпами. Там, где еще видим проблемы, мы всегда готовы в ручном режиме решать их в кратчайшие сроки. И новое созданное Управление администрации президента по государственной политике в ОПК уже активно работает по этой задаче в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами".

Валерий Фальков доложил о разработке нового формата взаимодействия науки и промышленности – производственной аспирантуре.

"По своему предназначению производственная аспирантура – это форма партнерства и кооперации университета с конкретной компанией, направленная на повышение эффективности исследовательской деятельности, с одной стороны, и на решение конкретных задач предприятия, с другой", – объяснил Валерий Фальков.

Сергей Чемезов поддержал инициативу по запуску производственной аспирантуры. "Мы готовы в этом проекте принять участие. У реального сектора экономики очень большая потребность в специалистах высшей категории. Конечно, создание такой производственной аспирантуры будет способствовать и закреплению молодых специалистов на предприятиях", – сказал он.

Генеральный директор ОАК, вице-президент СоюзМаш России Юрий Слюсарь остановился на проблеме замены иностранного программного обеспечения российскими разработками. Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха совместно со своими партнерами по кооперации и российскими разработчиками ПО продолжает работу по созданию отраслевой цифровой среды для проектирования, испытаний и производства авиационной техники на базе отечественных программных продуктов. Ведется доработка и внедрение программного обеспечения для работы инженеров-конструкторов на базе российской платформы T-FLEX. Уже создан демонстратор отработанных модулей, который позволяет проектировать отдельные агрегаты и элементы. "У нас стоит задача завершить эту работу в мае 2026 года. Планируем начать проектирование наших изделий по отдельным самолетным программам в новой отечественной цифровой среде. На следующем этапе мы планируем продолжить разработку модулей для решения других инженерных задач, в частности отработать модуль проектирования изделий из композитных материалов".

Бюро Союза машиностроителей России – основной руководящий орган организации. В состав Бюро входят руководители корпораций, холдингов и крупнейших предприятий промышленности, ведущих российских вузов, финансовых и деловых структур России. На заседаниях Бюро обсуждаются актуальные проблемы и задачи промышленного сообщества, перспективные направления и программы развития машиностроения с учетом стратегических интересов национальной экономики.

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