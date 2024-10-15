Она будет уничтожена ВС РФ, отметил экс-советник французского военного ведомства полковник французских СВ в отставке Ален Корвез

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Обученная и вооруженная Францией 155-я общевойсковая бригада Сухопутных войск (СВ) Украины будет разбита в боях против российской армии. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС экс-советник французского военного ведомства полковник французских СВ в отставке Ален Корвез.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон опубликовал кадры подготовки украинских военных, пообещав подготовить для ВС Украины полноценную бригаду с французским вооружением. Париж намерен оснастить 155-ю бригаду 128 бронетранспортерами VAB, 18 самоходными артиллерийскими установками Caesar, 18 легкими колесными танками AMX-10 RC, 20 противотанковыми ракетными комплексами Milan и 10 военными грузовиками TRM.

"Эта бригада не изменит хода конфликта и будет разгромлена артиллерией и мощью техники русских, которые к тому же в таких боях имеют решающее господство в воздухе", - заявил Корвез. По его мнению, французское вооружение, которое получила бригада, "хорошее, но не подходит для ведения войны против намного более опытной российской армии".

Он также выразил возмущение тем, что 155-я бригада ВСУ названа в честь королевы Франции Анны Ярославны - дочери правителя Древней Руси князя Ярослава Мудрого. "Эта украинская бригада, сформированная во Франции, носит имя Анны Киевской! Когда эта княжна, дочь Ярослава, потомка Рюрика, с которого пошла Русь, вышла замуж за короля Франции Генриха I в 1051 году, Украина была в колыбели России. [Видимо], это название должно напомнить нам об этом?" - сказал Корвез.