Путин смотрит на Запад сверху вниз (New Statesman, Великобритания)

NS: Владимир Путин превратил Россию в экономику военного времени

В условиях бурного развития военной экономики России баланс сил складывается в пользу Кремля, пишет NS. Будь Запад серьезно настроен помочь Украине, он тоже перевел бы свои экономики на военные рельсы, считает автор статьи. Но ни один из союзников к этому не готов.

Вольфганг Мюнхау (Wolfgang Münchau)

В условиях бурного развития военной экономики России баланс сил меняется в пользу Кремля

В российско-украинском конфликте важны не столько очередной пакет помощи США или дерзкое вторжение в Курскую область, сколько значительное увеличение российского оборонного бюджета на 2025 год. Владимир Путин превратил свою страну в экономику военного времени.

В октябре 2022 года бывший экономический советник российского лидера Андрей Илларионов* предсказал в интервью немецкой газете Die Welt, что к настоящему времени у Путина закончатся деньги: золотовалютных резервов России хватит всего на год, после чего грянет валютный кризис. Эти слова оказались чудовищной ошибкой, хоть и типичной для западных комментаторов. С тех пор происходит нечто диаметрально противоположное: российская экономика переживает подъем. В МВФ говорят, что в этом году она будет расти быстрее всех крупных членов G7, — и все благодаря эффекту военной экономики.

Слушая дебаты о поддержке Украины в Германии или США, может сложиться впечатление, что деньги заканчиваются как раз у Запада. Это неправда, заканчивается лишь желание их тратить.

С начала российско-украинского конфликта Европа балансирует на грани рецессии, поскольку сильно зависела от российского газа и проходящих через страну маршрутов поставок промышленных товаров. Будь Запад действительно серьезно настроен помочь Украине победить Россию, ему пришлось бы последовать примеру Путина и перейти на военные рельсы: направить деньги из других статей бюджета на оборону, включая закупку оружия для Украины. Ни одна из крупных западных стран к этому не готова. Германия и вовсе движется в противоположном направлении, сокращая весь тот бюджет помощи, что она еще не выделила Украине.

В прошлом году Россия потратила на оборону 6,5 триллиона рублей, в этом показатель вырос до 10,8 триллиона рублей, а в следующем, как ожидается, достигнет 13,2 триллиона. Это более 6% от общего объема производства, тогда как многие западные страны с трудом достигают 2%. Существует множество сумбурных представлений о том, что происходит с экономикой во время военного конфликта. У стран не заканчиваются деньги, если только они не используют валюту другой страны, например, доллар США. Военная экономика — это самый большой бюджетный стимул, который только можно вообразить в рамках экономического учения Кейнса. Российская военная экономика работает на пределе возможностей и приносит государству огромные доходы. По прогнозам, в следующем году не связанные с добычей нефти и газа прибыли вырастут на 73%. Россия финансирует свой ВПК не за счет долга, а за счет быстро развивающейся экономики.

Настаивать на том, что Западу необходимо победить Путина, — пустая болтовня, как в очередной раз заявил Председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) из Христианско-демократического союза Германии (ХДС). Он сказал, что “дипломатия получит шанс, когда Путин поймет, что войной он ничего не добьется”. Партия Рёттгена выступает против изменения жестких бюджетных правил Германии с целью наращивания военных расходов. Относись Запад к победе над Путиным серьезно, мы бы тоже их давно удвоили, как это сделала Россия. Правда, сначала нужно договориться об источнике финансирования: повышение налогов или сокращение пенсий и соцвыплат? Снижение инвестиций в разваливающуюся государственную инфраструктуру? Возможно, увеличение долга? Трудности с оборонным бюджетом испытывает Германия, а не Россия. И если кто и придет к пониманию бесполезности дальнейшего конфликта, то это будет, скорее всего, не Путин, а уставшие западные сторонники Украины.

Рассказы Запада о происходящем на Украине основаны по большому счету на принятии желаемого за действительное: на заканчивающихся у России деньгах, на влиянии санкций на ее экономику, на нашем собственном политическом желании поддерживать Киев по прошествии первой стадии проукраинской эйфории. Западный альянс не хочет пересекать красную линию и вступать в непосредственную войну с Россией. Я с этой позицией согласен, но стратегией она не является. Учитывая эту красную черту, не существует сценария, при котором Украина могла бы получить территории, перешедшие под российский контроль с февраля 2022 года. Зато очевиден сценарий, при котором Путин достигает главной военной цели — присоединения четырех областей (Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской).

Это не прогноз, а предупреждение о том, что Западу необходимо срочно принять более реалистичную военную стратегию, а не финансировать бесконечный конфликт, в котором у Украины нет шансов на победу. Поддержка Украины со стороны США сохраняется, но на более низком уровне. Приоритетом внешней политики США сейчас является Ближний Восток. Если на президентских выборах в следующем месяце победит Дональд Трамп, вся политика Запада в отношении Украины перевернется с ног на голову. Что бы ни случилось, европейцы не собираются заполнять оставленные США пробелы. Новый премьер-министр Франции Мишель Барнье (Michel Barnier) только что объявил о сокращении госрасходов на 40 миллиардов евро в следующем году. Аналогичные меры вернулись также и в Италию. И все же в моем видении сильнее всего поддержка Украины сокращается именно в Германии.

3 октября премьеры Бранденбурга и Саксонии Дитмар Войдке (Dietmar Woidke) и Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) вместе с лидером ХДС в Тюрингии Марио Фойгтом (Mario Voigt) опубликовали в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung статью, в которой настаивают на проведении мирной конференции. Политический истеблишмент Берлина справедливо счел это нападкой на отправку правительством оружия Киеву. Данное трио находится в центре политического истеблишмента центристов и зависит от поддержки Сары Вагенкнехт, которая после недавних региональных выборов стала влиятельным лицом восточногерманской политики. Она яростнее других противится поддержке Украины, и ее позицию разделяют левые политики из Социал-демократической партии канцлера Олафа Шольца (СДПГ). Вагенкнехт подталкивает СДПГ в том направлении, какого хотят многие ее члены.

Ну а Шольц после двух лет молчания заговорил о желании возобновить диалог с Путиным. Канцлеру Германии крайне необходимо, чтобы конфликт закончился до федеральных выборов, которые состоятся в следующем году. Он не хочет ставить себя в положение, когда придется полагаться на поддержку Вагенкнехт. В какой-то момент Шольц полагал, что конфликт на истощение пойдет Украине на пользу. Запад единодушно решил, что выиграет у Путина в гляделки. Теперь, когда Россия перевела экономику на военные рельсы, баланс сил сместился в ее пользу. Германии придется изыскивать около 30 миллиардов евро в год только для того, чтобы достигать целевого показателя расходов стран НАТО на оборону в размере 2% от ВВП. А чтобы предоставить Украине долю средств, необходимых для победы над Россией, понадобиться еще больше. Германия уже числится среди стран с самыми высокими налогами в мире, но не имеет политического большинства, выступающего за их повышение, равно как и сокращение расходов или увеличение долга. Коалиционное правительство не готово делать для поддержки Украины все возможное.

Сейчас Шольц говорит о дипломатических решениях для завершения конфликта, однако его дипломатия относится к категории безнадежных: мирные переговоры — штука дешевая. Шольц призвал Россию принять участие в так называемой швейцарской мирной конференции в июне, но та заявила, что не заинтересована в столь предвзятой встрече. Бесплодная дипломатия Шольца является напоминанием о том, что западная стратегия в отношении Украины зашла в тупик. Изначально идея была в том, чтобы изолировать Россию, что привело к углублению ее союзов с Китаем, Ираном и Северной Кореей. С Китаем она, например, укрепляет торговые и военные связи. Важной областью их двустороннего сотрудничества является Арктика, слабое место в системе безопасности Запада. Россия наращивает военный потенциал на Кольском полуострове, в граничащем с северной Финляндией регионе. Российская государственная атомная энергетическая компания "Росатом" и китайская Hainan Yangpu NewNew Shipping создали совместное предприятие по строительству инфраструктуры и контейнеровозов ледового класса для круглогодичных арктических перевозок.

Запад постоянно недооценивал Китай и Россию, а свою способность вовлечь другие страны в западный альянс — переоценивал. Индия, Бразилия и Южная Африка — все они сказали нет. Европа тем временем безнадежно раскололась. Австрия по-прежнему получает бо́льшую часть газа из России, а именно 83%. Поступает он по украинским трубопроводам, которые являются одним из немногих все еще функционирующих российских маршрутов поставок в Европу. Но транзитное соглашение между Украиной и Россией истекает в конце года, и в Киеве заявили, что продлевать его не желают. Сказать, что это негативно скажется на экономике Австрии, было бы преуменьшением. Когда два года назад Германия оказалась в аналогичной ситуации (подрыв российских газопроводов в Балтийском море), и для перенаправления поставок газа потребовались большие усилия. Австрия находится в более слабом положении, поскольку не имеет прямого выхода к морю и не может построить портовые СПГ-терминалы, как это сделала Германия. Ей придется закупать газ на мировых рынках через третьих лиц по более высокой цене.

Этот вопрос может усложниться на фоне формирования нового правительства Австрии после победы на недавних выборах крайне правой Австрийской партии свободы (FPÖ). Помимо прочего, она хочет прекратить поставки оружия Украине. Ее соседями на востоке в лице Словакии и Венгрии руководят политики, дружественные Путину. И нельзя не отметить смену тона польского правительства: его готовность поставлять Украине оружие достигла предела.

Пора нам подумать о завершающих фазах конфликта, а не повторять как мантру максималистские позиции. Если оценивать военный конфликт с точки зрения победы и поражения, проиграть шансов больше при отсутствии тонкой и гибкой стратегии. Лучшим способом продвинуться вперед будет переход к обороне: остановить натиск России, но не давать ей отпор и нарастить западную военную помощь в поддержку новой военной цели. Для защиты территории требуется меньше войск, чем для ее захвата. Кроме того, легче обеспечить политическое большинство в поддержку стратегии, которая имеет реальные шансы на успех. Даже такая относительно скромная цель потребует увеличения расходов на оборону; вариант недешевый и не подразумевающий капитуляцию.

Если Запад не сменит курс, то с высокой долей вероятности в гляделки все же проиграет.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России