Украинская военная промышленность давит на правительство с требованием разрешить экспорт оружия (Politico, США)

Politico: Украина планирует отменить запрет на экспорт оружия

Военная промышленность Украины требует от властей разрешить экспорт излишков оружия, пишет Politico. Просьбу аргументируют тем, что оборонные компании страны могут производить продукцию на сумму 20 миллиардов долларов в год, а Киев в состоянии купить товары лишь на шесть миллиардов.

Вероника Мелкозерова

Оружейники утверждают, что продажа за рубеж позволит увеличить производство и залатает финансовые бреши киевского правительства.

Сидящая на мели военная промышленность обрушилась на украинские власти с требованием разрешить экспорт оружия, чтобы поправить дела. Если такое произойдет, это будет кардинальный сдвиг в украинской политике.

“На сегодняшний день решение об открытии ограниченного экспорта по-прежнему находится на стадии поиска политической воли среди высшего руководства Украины”, — заявила в среду изданию Politico украинский депутат Галина Янченко. Она секретарь Национального инвестиционного совета, который налаживает контакты между промышленностью, правительством и инвесторами.

Украинский парламент уже работает над механизмом, который позволит производителям продавать излишки продукции за границу: под строгим контролем, что продаются лишь те товары, которые не требуются на передовой. Получив зеленый свет, оружейники смогут заработать до 15 миллиардов долларов в год и стимулировать местное производство.

“Оружие, произведенное на Украине и испытанное в реальных боевых условиях, интересует многие страны мира. К украинским производителям могла бы выстроиться очередь из покупателей, которые обеспечили бы нас контрактами на годы вперед, не будь экспорт оружия под запретом, — заявила Янченко на заседании специальной парламентской комиссии в сентябре. — Ограничениями экспорта мы лишь тормозим развитие стратегической отрасли”.

Возможный пересмотр запрета на экспорт обусловлен нехваткой средств в промышленности.

Украинская оборонная промышленность резко набрала обороты с начала российской спецоперации. Только за первую половину года она произвела в 25 раз больше боеприпасов, чем за весь 2022 год. Кроме того, она способна производить до четырех миллионов беспилотников в год, уже наладила выпуск 155-миллиметровых боеприпасов стандарта НАТО, а также самоходных гаубиц “Богдана” и разрабатывает собственные баллистические ракеты, заявил ранее в октябре Владимир Зеленский.

Проблема в том, что оборонные компании Украины могут производить оружие и боеприпасы на сумму 20 миллиардов долларов в год, но Киев может купить товаров лишь на шесть миллиардов долларов.

В результате оружейники давят на правительство с требованием снять запрет на экспорт, чтобы зарабатывать на зарубежных продажах.

“Мы расширили свои возможности на фоне конфликта, но без долгосрочных контрактов и регулярного притока финансирования всё стопорится, — объяснила старший исполнительный директор украинского производителя бронетехники “Практика” Юлия Высоцкая. — Нам приходится увольнять людей, пока мы не получим новый контракт. У нас нет свободного финансирования, чтобы выплачивать зарплаты. Приходится останавливать производство даже на месяц или около того. А классные специалисты уходят в другие места или на фронт, пока мы ждем контракта”.

Национальная ассоциация украинской оборонной промышленности заявила, что разрешение военного экспорта упрочит экономику страны. Эта лоббистская организация утверждает, что снятие запрета может принести до двух миллиардов долларов новых налоговых поступлений за полтора года.

В противном случае 85% украинских оружейников уже задумываются о переносе производства за границу, заявили в союзе производителей беспилотников “Технологические силы Украины”, сославшись на данные внутреннего опроса.

Однако даже при том, что парламент рассматривает отмену запрета на экспорт, правительство по-прежнему считает этот шаг политически опасным.

“Только представьте себе, как это будет выглядеть. Украина экспортирует оружие во время конфликта, одновременно требуя от партнеров военной помощи. Сами украинцы не поймут, да и партнеры тоже”, — сказал один высокопоставленный чиновник украинского МИД на условиях анонимности.

Еще один высокопоставленный украинский чиновник, близкий к администрации президента, также на условиях анонимности, сказал, что Зеленский сосредоточен скорее на привлечении инвестиций в военную промышленность.

“У нас нет позиции по экспорту. Думаю, украинские военные не разделяют мнения, что мы должны разрешить продажу оружия на этапе, когда оно нужно солдатам дома”, — сказал чиновник.

Однако оружейники парируют, что разрешение на экспорт на самом деле поможет украинским военным, поскольку увеличит выпуск продукции и сократит производственные издержки. “Экспорт также позволит нам поддерживать темп и производить больше для нужд фронта”, — объяснила Высоцкая.

Прямые сделки

Поскольку экспортный путь пока закрыт, Киев упрашивает союзников, чтобы вместо импорта они закупали комплектующие непосредственно у украинских компаний.

Киев планирует поднять этот вопрос на встрече в Рамштайне, посвященной координации военной помощи Украине. Он будет настаивать на том, чтобы партнеры вкладывались в отечественное производство оружия, в первую очередь беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы, заявил Зеленский в понедельник.

Предполагалось, что президент США Джо Байден посетит встречу на этой неделе, однако он решил остаться в дома из-за обрушившегося на Флориду урагана Милтон. Сейчас обсуждается новая дата.

Партнеры Украины уже начали заключать контракты с местными производителями оружия.

ЕС выделил 400 миллионов евро из первого транша доходов от замороженных российских активов на финансирование украинских оборонных компаний. Проектом руководит Дания, которая к тому же внесла часть собственных средств.

“Вы получаете товары того же качества за меньшие деньги и быстрее, при этом сокращая транспортные и логистические расходы. К тому же компании платят налоги, так что тем самым вы также помогаете экономике Украины”, — сказала посол ЕС на Украине Катарина Матернова.

Выделить средства также пообещали Литва и Канада.

Украина также запустила международную инициативу под названием Zbroyari: Manufacturing Freedom (“Оружейники: производство свободы”), призванную собрать от партнеров 10 миллиардов долларов на внутреннее производство оружия.

Разрешение на экспорт — лишь одна из перемен, которых требует отрасль. Оружейники также хотят, чтобы Министерство обороны подписало с отечественными производителями долгосрочные контракты, предпочло местных производителей импортерам и оцифровало свой список военных запросов.

“Министерство стратегических отраслей промышленности борется за нас, чтобы у нас были трехлетние контракты. Некоторые из них удалось заключить, но они по-прежнему недофинансированы. Так что это скорее декларации о намерениях”, — сказала Высоцкая.

Есть еще одна проблема для отечественной военной промышленности — нехватка комплектующих. Украинским производителям порой приходится ждать важных узлов по полтора года, а на фронте у нас столько времени нет, объяснила Высоцкая.

43-летний юрист Галина Яворская, которая работает на предприятии по производству беспилотников в Киевской области, сказала, что Украина начала производить печатные платы для беспилотников, но большинство комплектующих по-прежнему поставляются из Китая. “А Китай не очень горит желанием их поставлять. Допустим, я не могу найти специальные защитные очки. На AliExpress на Украине они недоступны. Но на российских сайтах почему-то есть”, — посетовала Яворская.

И тут мы возвращается к вопросу о нехватке средств у правительства.

“Мы понимаем... у государства нет денег на всех. Не хватает электричества, и многие предприятия вынужденно простаивают. Другие страны должны нам помочь”, — заключила Яворская.