В Литве начинаются международные учения "Сильный грифон 2024" с участием военнослужащих США, Великобритании и Польши

Вильнюс. 14 октября. ИНТЕРФАКС/BNS - Международные учения "Сильный грифон 2024", организованные пехотной бригадой "Жемайтия", начинаются в понедельник на полигоне в Швенчёнском районе Литвы.

В учениях примут участие более 2,5 тыс. военнослужащих из США, Великобритании и Польши, будет задействовано 250 единиц техники.

Литовские вооруженные силы заявили, что целью ежегодных учений является обучение подразделений бригады "Жемайтия" планированию и проведению оборонительных операций во взаимодействии с подразделениями союзников.