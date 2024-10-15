Истребители F-16 в украинском небе станут приоритетной целью для расчетов ЗРК "Бук-М3"

ЦАМТО, 14 октября. В журнале "Национальная оборона" опубликована статья экспертов Аналитического центра по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО), раскрывающая возможности ЗРК "Бук-М3" по перехвату F-16.

Ввиду крайне высокой актуальности темы, ниже этот материал приведен в полном объеме.

Как говорится в статье экспертов АЦ ВКО, в начале августа 2024 г. произошло наиболее существенное с точки зрения снабжения киевского режима вооружениями западного производства событие – в небе Украины появились истребители F-16.

На одном из аэродромов 4 августа Владимир Зеленский зачитал поздравление летчикам по случаю 20-летия формирования Воздушных сил Украины. Сделал он это на фоне двух стоящих F-16А. Также появились фото и видеокадры с пролетом пары F-16. Это событие, естественно, активно освещалось в украинских СМИ и социальных сетях. При этом в большинстве публикаций бортовые номера были заретушированы, но появились и фотографии, на которых они отчетливо видны. И, судя по номерам, в полетах были задействованы два бывших датских F-16AM Block 20 MLU, изготовленных в 1982 г. на бельгийском заводе SABCA (одно из двух европейских предприятий, осуществлявших в 1970-1980-х гг. лицензионную сборку F-16).

Всего, по имеющимся данным, к началу августа 2024 г. Украина получила 10 истребителей F-16AM/BM. При этом, судя по всему, два самолета, те самые, на фоне которых выступал Зеленский, находятся в нелетном состоянии и предназначены для использования в качестве источника запасных частей. Об этом, в частности, свидетельствует сильно пожелтевший от долгого хранения на солнце фонарь кабины одного из самолетов.

Остальные шесть летных бортов, скорее всего, также переданы Данией. Всего, судя по многочисленным публикациям в западной прессе, до конца 2024 г. Киев может получить от Дании и Нидерландов еще до десяти F-16AM/BM. Пара из них также может быть предназначена для каннибализации на запчасти, и тогда к концу года ВСУ получат как раз эскадрилью самолетов западного производства.

Поставки должны быть продолжены в будущем году, всего, как считается, Воздушным силам киевского режима могут достаться до 80 истребителей (пять эскадрилий, по меркам ВСУ – две с небольшим бригады тактической авиации). Однако в настоящий момент утверждать на этот счет что-то определенное представляется занятием довольно бесперспективным. Помимо причин военно-политического характера большие вопросы вызывает перспектива подготовки необходимого количества летного и технического состава для такого количества самолетов.

Летом 2023 г. "Национальная оборона" уже писала о перспективах получения Украиной истребителей F-16AM/BM (см. журнал "Национальная оборона" №8/2023). В целом, сделанные год назад предположения о том, что Киев получит ограниченное количество этих самолетов из наличия ВВС Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии, подтверждаются. Мы, правда, предполагали, что это произойдет к началу летней кампании 2024 г. В реальности Украина обозначила наличие полученных от запада истребителей накануне вторжения в Курскую область.

По состоянию на конец августа 2024 г. эта атака, в которой Киев задействовал крупный наряд сил и средств из числа как резервных, так и снятых с других участков фронта соединений, частей и подразделений видится главным для военно-политического руководства Украины событием текущего года. Это крупная "ставка", возможно даже – "игра ва-банк", потому что отсутствие реального результата на курском направлении при серьезных потерях в технике и живой силе еще сильнее усложнит положение войск на донецком направлении, где ВСУ теряют позиции и населенные пункты на протяжении всего 2024 г., а кроме того будет служить деморализовывающим фактором для украинского общества.

ВС РФ удалось купировать прорыв ВСУ на курском направлении и перейти в контрнаступление. Возможно, если бы этого не произошло, и предполагаемый замысел Киева с прорывом до Курской АЭС был бы реализован, ВСУ и их западные кураторы попробовали бы использовать на этом направлении свежеполученные F-16.

Однако пока никакого участия западных самолетов в боевых на этом направлении действиях не зафиксировано. Судя по всему, они и не базируются на Украине, а для воздушной демонстрации в начале августа 2024 г. взлетали с территории Румынии. В пользу этого говорит тот факт, что их видели в небе над Одессой.

Напомним, что же за самолеты получила Украина от НАТО. О готовности передать свои самолеты Киеву объявили Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия. Их истребители относятся к модификации F-16AM/BM Block 20 MLU. Это машины первых серий F-16A/B, обновленные по программе Mid-Life Update – модернизация середины жизненного цикла. Программа MLU разрабатывалась в середине 1990-х гг., и первые самолеты прошли модернизацию в начале 2000-х. Основное внимание при модернизации уделялось бортовому радиоэлектронному оборудованию, по которому модернизированные самолеты фактически унифицированы с более поздними F-16C/D Block "Block" 50/52. F-16AM/BM MLU, в частности, получили кабину с многофункциональными дисплеями, новую бортовую ЭВМ, обновленные средства связи и передачи информации.

Они оснащены РЛС AN/APG-66(V)2А, которая имеют зону покрытия до 83 км с учетом помех. Эти локаторы работают в режимах "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". В последнем случае обеспечивается возможность картографирования местности с одновременным сопровождением воздушной цели, разведки морской поверхности. РЛС в режимах "воздух-воздух" имеет режим наблюдения "вниз", предназначенный для обнаружения в нижней полусфере малоразмерных низколетящих воздушных целей, имеющих скорость движения не менее 100 км/ч. То есть теоретически возможности F-16 позволят им на Украине успешно выполнять функции истребителей ПВО для охоты за российскими крылатыми ракетами и БЛА-камикадзе.

БРЭО F-16AM/BM Block 20 MLU позволяет применять такие авиационные средства поражения (АСП), как ракеты "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM (а это основные американские ракеты "воздух-воздух" малого и среднего радиуса действия соответственно), "воздух-поверхность" AGM-65 Maverick, противорадиолокационные AGM-88 HARM, противокорабельных AGM-84 Harpoon и AGM-119 Penguin. На борт наиболее совершенных норвежских F-16AM/BM с программным обеспечением бортовой ЭВМ версии М6.5.2 интегрированы и наиболее совершенные на сегодняшний день американские АСП, в частности ракеты "воздух-воздух" AIМ-120D AMRAAM и управляемые авиабомбы JDAM в варианте с лазерной подсветкой цели.

"Засвеченные" в небе бывшие датские F-16AM несли оборудование израильской разработки. Это пилоны со встроенным комплексом обороны компании Elbit Systems (по два пилона на машину), подвесные контейнеры Lightning G4 от Rafael, а также, возможно, нашлемные системы целеуказания JHCMS разработки компании Vision Systems International, которая является совместным предприятием Elbit Systems и американской Rockwell Collins. Это не значит, что Израиль перешел от скрытой к прямой поддержке Украины. Комплексы обороны и контейнеры Lightning использовались ВВС Дании и были переданы Украине вместе с самолетами. Более того, встроенные в пилоны комплексы обороны изготавливаются датской компанией Terma, являющейся совместным предприятием с израильской компании Elbit Systems. Они также входят в стандартное оборудование F-16AM/BM ВВС Бельгии и Нидерландов.

Таким образом, в данном случае речь о прямых и открытых поставках израильской продукции военного назначения Украине не идет, но, с другой стороны, Тель-Авив не мог не знать о том, что Киев получит самолеты с оборудованием, разработанным израильскими фирмами и не счел нужным этому воспрепятствовать. И России, безусловно, следует иметь это в виду при ведении военно-технического сотрудничества со странами исламского мира.

Terma изготавливает совмещенные с подрыльевыми пилонами комплексы обороны PIDS+ и ECIPS+, они устанавливаются на истребители парой. PIDS+ оснащен тремя сенсорами, которые позволяют обнаруживать подлетающие ракеты с тепловыми головками самонаведения, и оборудованием, выдающими оповещение летчику и осуществляющим отстрел тепловых ловушек. ECIPS+ имеет те же три сенсора обнаружения подлетающих ракет, но вместо устройств отстрела ловушек несет аппаратуру радиоэлектронной борьбы, обеспечивающую постановку активных помех ракетам классов "земля-воздух" и "воздух-воздух" с радиолокационными головками самонаведения.

Контейнеры Lightning G4 предназначены для применения управляемых авиабомб с лазерным наведением, а также для повышения боевой эффективности при применении свободнопадающих авиабомб и авиационных средств поражения со спутниковым наведением днем, ночью и в сложных метеоусловиях. На самолетах, летавших над Украиной в начале августа, этих контейнеров не было, но они мелькали на кадрах полетов истребителей с украинскими опознавательными знаками над территорией Румынии.

Нашлемная система целеуказания JHCMS предназначена для применения ракет "воздух-воздух" малой дальности AIM-9 Sidewinder.

Все это оборудование является вполне современным, разработанным и принятым на вооружение в XXI веке. Однако оно не совсем подходит для той обстановки, в которой F-16 будут действовать на Украине. Комплексы обороны PIDS+ ориентированы, в первую очередь, на противодействие ракетам ПЗРК, то есть эффективны при действии авиации непосредственно над боевыми порядками пехоты. Система JHCMS предназначена для более эффективного ближнего воздушного боя. Вероятность того, что украинские F-16AM будут действовать в таких режимах, исчезающе мала.

Остаются контейнер Lightning G4 и комплекс РЭБ в составе пилона ECIPS+. По сравнению с самолетами советского производства применение управляемых американских и французских авиабомб с борта истребителей F-16AM, оснащенных Lightning G4, будет более эффективным. Но максимальная дальность полета такого оружия в идеальных условиях – около 70 км.

Поэтому, даже в случае работы по целям в ближнем тылу российских войск, самолет-носитель попадает в зону поражения российских зенитных ракетных комплексов средней дальности, в частности, "Бук-М3". ЗРК этого типа на сегодняшний день является универсальным средством войсковой ПВО, позволяющим уничтожать все имеющиеся в распоряжении ВСУ средства воздушного нападения и разведки как непосредственно над линией боевого соприкосновения, так и в глубине боевых порядков.

ЗРК "Бук-М3" принимают участие в специальной военной операции с первых дней ее проведения. Серийное изготовление ЗРК "Бук-М3" (разработан Научно-исследовательским институтом приборостроения им. В.В.Тихомирова) ведет Ульяновский механический завод. Оба предприятия, и НИИП, и УМЗ, входят в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей".

В одном из видео-роликов, размещенных Министерством обороны России в январе 2024 г., командир расчета ЗРК "Бук-М3" Алексей говорит: "С начала СВО мной и моим расчетом были поражены три самолета, три вертолета, оперативно-тактическая ракета "Точка-У", БПЛА Bayraktar TB2 и множество ракет РСЗО HIMARS".

"Комплекс развивается, мы подстраиваемся под различные цели противника – технику, которую поставляет Запад, определяем и изучаем их характеристики и принимаем тактические решения по их поражению", – отметил Алексей.

А вот сообщение Минобороны России еще об одном герое-зенитчике: "Находясь на боевом дежурстве, гвардии старший лейтенант Фанис Зайногабдинов обнаружил самолет Су-27 Воздушных сил Украины, совершающий разворот. Несмотря на то, что дальность до вражеского истребителя была предельной и граничила с тактико-техническими возможностями ЗРК "Бук-М3", Фанис сумел захватить цель, произвести пуск ракеты и поразить самолет противника. В ходе другого боевого дежурства гвардии старший лейтенант Зайногабдинов обнаружил, взял на сопровождение и сбил осколочную авиационную бомбу JDAM".

Командир батареи одной из частей группировки войск "Центр" с позывным "Один" так охарактеризовал свой комплекс, изготовленный, по его словам, в 2023 г.: "Я бы назвал его "венец войсковой ПВО".

Офицер с позывным "Восемнадцатый" отмечает, что за счет большой дальности обнаружения цели расчеты и имеют возможность подготовиться к боевой работе и успешно поразить цель одной ракетой.

Истинные паспортные тактико-технические характеристики ЗРК "Бук-М3" не предназначены для открытого опубликования. Поэтому будем оперировать цифрами, актуальными для экспортной версии "Бук-М3" – ЗРК "Викинг", имея при этом ввиду, что у тех комплексов, которые поставляются ВС РФ, ТТХ, как правило, выше. Самоходная огневая установка имеет дальность обнаружения целей до 120 км в секторе 90 град., станция обнаружения целей (СОЦ) "видит" на 200 км, а при использовании наземной радиолокационной станция дежурного режима 1Л119 дивизион ЗРК средней дальности будет располагать информацией о целях в тылу противника на глубину до 360 км. В этом случае РЛС, размещенная, например, в районе Донецка, может сканировать воздушное пространство Украины вплоть до границы с Белгородской областью на севере и до Кременчуга на западе. СОЦ на той же позиции позволяет обнаруживать цели в районе Днепропетровска.

Значительное повышение боевых характеристик ЗРК "Викинг" по сравнению с комплексами предыдущих модификаций достигается, в первую очередь, за счет внедрения в состав комплекса новой зенитной управляемой ракеты (ЗУР) и многофункциональной радиолокационной станции. Разработка новой многофункциональной РЛС, внедрение новых технических решений в системе обработки радиолокационной информации позволили увеличить количество целевых каналов комплекса до 36 и значительно повысить помехозащищенность. Использование новой ЗУР 9М317МЕ (экспортное обозначение) позволило поражать аэродинамические цели, летящие со скоростью до 1520 м/с и совершающие активное маневрирование.

Как "Бук-М3", так и "Викинг" может успешно выполнять боевые задачи в условиях сложной помеховой обстановки – при его создании учитывались характеристики всех современных и перспективных средств РЭБ западного производства, включая и ту аппаратуру американского производства AN/ALQ-162(V), которая входит в состав комплекса обороны ECIPS+.

Комплекс позволяет поражать самолеты тактической и стратегической авиации, тактические баллистические, крылатые и противорадиолокационные ракеты, летательные аппараты, изготовленные по технологии "стелс", надводные (наземные) радиоконтрастные цели, ударные вертолеты, в том числе зависающие.

Даже судя по отзывам военнослужащих-зенитчиков из роликов, публиковавшихся МО РФ в первой половине 2024 г., они уже имеют опыт работы почти по всем типам перечисленных целей. С точки зрения ЭПР, скоростных характеристик истребители F-16 ничем не отличаются от самолетов четвертого поколения советского производства, имеющихся в распоряжении войск киевского режима и неоднократно сбивавшихся расчетами войсковой ПВО. Поэтому нет никаких сомнений в том, что машины американской разработки, оказавшиеся в "прицеле" ЗРК "Бук-М3", будут успешно уничтожены с минимальным расходом зенитных управляемых ракет. При этом у ВС РФ имеется и средства ПВО большой дальности, и истребители Су-35С с РЛСУ "Ирбис", которая позволяет обнаруживать компактный истребитель на дальности до 400 км и поражать их ракетами "воздух-воздух" большой дальности Р-37М на дальности до 300 км.