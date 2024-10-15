ФРГ, Бельгия, Дания и Норвегия до конца года предоставят Киеву военную помощь на сумму 1,4 млрд. евро

Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза.

ЦАМТО, 14 октября. Германия, Бельгия, Дания и Норвегия до конца 2024 года предоставят Киеву пакет военной помощи стоимостью 1,4 млрд. евро.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"До конца года мы с помощью наших партнеров – Бельгии, Дании и Норвегии – передадим еще один военный пакет помощи стоимостью в 1,4 млрд. евро", – сказал О.Шольц 11 октября в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине. Речь канцлера транслировалась на сайте правительства.

О.Шольц напомнил, что на 2025 год правительством Германии в рамках бюджета согласована помощь Украине на сумму 4 млрд. евро.