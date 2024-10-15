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ТАСС

На вооружение ВС РФ впервые встанет трофейная американская машина М88А2 Hercules

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Американская бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88А2 Hercules
Американская бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88А2 Hercules.
Источник изображения: ВАЕ Systems

Командир эвакуационной роты группировки войск "Центр" лейтенант Роман Русин рассказал, что экипаж ее бросил в районе населенного пункта Сергеевка на авдеевском направлении

ДОНЕЦК, 14 октября. /ТАСС/. Первая трофейная американская бронированная эвакуационная машина М88А2 Hercules готова встать на вооружение российской армии. Как рассказал ТАСС командир эвакуационной роты группировки войск "Центр" лейтенант Роман Русин, первая трофейная машина этого типа давно находится в числе экспонатов на Поклонной горе в Москве.

"Это образец натовского производства М88А2 Hercules. Средствами нашего батальона мы его восстановили. На данный момент образец уже полностью готов. Проведены все испытания. Образец уже выполнил задачи по эвакуации наших образцов. Это его уже вторая модификация. Первую модификацию мы уже эвакуировали в марте этого года. Он уже представлен на Поклонной горе в Москве", - сказал командир.

По его словам, эту машину экипаж бросил в районе населенного пункта Сергеевка на авдеевском направлении. "Мы в кратчайшие сроки все установили, все продумали, провели все необходимые работы и эвакуировали образец", - добавил военнослужащий.

Он добавил, что эвакуация машины проходила с использованием российской бронированной эвакуационной машины БРЭМ-1. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
БРЭМ-1
Компании
Минoбороны РФ
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