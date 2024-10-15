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Microsoft представила ИИ для врачей

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Фото: Shutterstock / Fotodom
Фото: Shutterstock / Fotodom.

Microsoft представила ИИ-инструменты для автоматизации работы медиков

Американская корпорация Microsoft представила инструменты искусственного интеллекта (ИИ), котоорые должны облегчить работу врачей. На это обратило внимание издание TechRadar.

В компании отметили, что новые инструменты ИИ позволят повысить эффективность за счет снижения бремени административных задач. К новым сервисам относятся модель визуализации, служба медицинского агента на базе ИИ и автоматизированное решение для документооборота для медсестер.

С помощью визуализации специалисты смогут обрабатывать большие объемы и типы данных, включая медицинские записи. Конкретные организации получат возможность настроить ИИ под свои задачи.

«Внедряя ИИ в здравоохранение, мы стремимся снизить нагрузку на медицинский персонал, стимулировать коллективное сотрудничество медицинских бригад и повысить общую эффективность систем здравоохранения по всей стране», — отметила вице-президент Microsoft Мэри Варгезе Прести.

В настоящий момент новые инструменты ИИ от Microsoft находятся на этапе тестирования. В компании надеются предоставить их медицинским организациям в ближайшее время.

В конце сентября корпорация Microsoft выпустила бесплатные версии Windows 11 для ознакомления. Эти копии Windows не нужно активировать, однако они рассчитаны на 90 дней работы.

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