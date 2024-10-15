ВС РФ восстановили трофейный американский бронетранспортер MaxxPro

Машину захватили на авдеевском направлении, рассказал командир роты

ДОНЕЦК, 14 октября. /ТАСС/. Ремонтная рота группировки войск "Центр" восстановила трофейный американский бронетранспортер MaxxPro. Как рассказал ТАСС командир роты по имени Владимир, машина готова встать на вооружение российской армии.

"Данный образец техники восстановлен и готов для передачи в боевые подразделения для выполнения боевых задач", - сказал командир.

По словам военнослужащего, машину захватили на авдеевском направлении. Она была подорвана на мине. "[Машина] не на ходу: резина была вся уничтожена, перебиты трубки масляные, гидравлические, воздушные системы, электропроводка - все это было уничтожено. Машина была доставлена подразделением, которое занимается эвакуацией, и, соответственно, порядка месяца мы занимались восстановлением данного образца", - добавил командир.

По его словам, трофейный бронетранспортер является аналогом российской разведывательной машины. При этом есть несколько технических различий, в том числе в трансмиссии, тормозной системе, подвеске и бронировании. Он подчеркнул, что для восстановления использовались российские запчасти. Изучение машины позволило получить некоторый полезный технический опыт.