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ТАСС

ВС РФ восстановили трофейный американский бронетранспортер MaxxPro

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Бронеавтомобиль MaxxPro
Бронеавтомобиль MaxxPro.
Источник изображения: © REUTERS/ Viacheslav Ratynskyi, архив

Машину захватили на авдеевском направлении, рассказал командир роты

ДОНЕЦК, 14 октября. /ТАСС/. Ремонтная рота группировки войск "Центр" восстановила трофейный американский бронетранспортер MaxxPro. Как рассказал ТАСС командир роты по имени Владимир, машина готова встать на вооружение российской армии.

"Данный образец техники восстановлен и готов для передачи в боевые подразделения для выполнения боевых задач", - сказал командир.

По словам военнослужащего, машину захватили на авдеевском направлении. Она была подорвана на мине. "[Машина] не на ходу: резина была вся уничтожена, перебиты трубки масляные, гидравлические, воздушные системы, электропроводка - все это было уничтожено. Машина была доставлена подразделением, которое занимается эвакуацией, и, соответственно, порядка месяца мы занимались восстановлением данного образца", - добавил командир.

По его словам, трофейный бронетранспортер является аналогом российской разведывательной машины. При этом есть несколько технических различий, в том числе в трансмиссии, тормозной системе, подвеске и бронировании. Он подчеркнул, что для восстановления использовались российские запчасти. Изучение машины позволило получить некоторый полезный технический опыт. 

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Минoбороны РФ
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