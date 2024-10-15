Боевые корабли России и Китая провели стрельбы в рамках учений в Тихом океане

Корабли ВМФ России и ВМС Китая выполнили боевые упражнения с практической стрельбой в рамках проведения учения по противолодочной и противовоздушной обороне в северо-западной части Тихого океана, где сейчас российско-китайский отряд кораблей проводит патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в ходе учений «Бэйбу/Взаимодействие – 2024». Об этом 14 октября сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

Отмечается, что корабли выполнили поиск подводной лодки условного противника, отработали задачи по ее преследованию, уничтожению, применив реактивно-бомбометные установки РБУ-6000. В ходе следующего эпизода учений экипажи кораблей отработали задачи отражения воздушного нападения условного противника, проведя стрельбу из корабельного зенитного ракетного комплекса «Кинжал».

Как сообщили в пресс-службе, российско-китайские корабли применили системы постановки пассивных помех для вывода сил из-под ракетного удара. В совместном военно-морском патрулировании от российской стороны задействованы большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц». Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) представлены эсминцами «Синин» и «Уси», фрегатом «Линь И», а также кораблем комплексного снабжения «Тайху».

Ранее, 8 октября, в ходе совместного патрулирования в северо-западной части Тихого океана корабли России и Китая отработали противолодочные задачи после участия в российско-китайском военно-морском учении «Бэйбу/Взаимодействие – 2024».

Россия и Китай начали совместные учения «Бэйбу/Взаимодействие – 2024» 19 сентября. Перед тем как покинуть базу, состоялось торжественное построение экипажей военных кораблей России и Китая.

В тот же день во Владивосток прибыли эсминец «Синин» и фрегат «Линь И» Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая для участия в совместных морских учениях «Бэйбу/Взаимодействие – 2024».