Войти
Известия.ru

Боевые корабли России и Китая провели стрельбы в рамках учений в Тихом океане

294
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Корабли ВМФ России и ВМС Китая выполнили боевые упражнения с практической стрельбой в рамках проведения учения по противолодочной и противовоздушной обороне в северо-западной части Тихого океана, где сейчас российско-китайский отряд кораблей проводит патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в ходе учений «Бэйбу/Взаимодействие – 2024». Об этом 14 октября сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.


Отмечается, что корабли выполнили поиск подводной лодки условного противника, отработали задачи по ее преследованию, уничтожению, применив реактивно-бомбометные установки РБУ-6000. В ходе следующего эпизода учений экипажи кораблей отработали задачи отражения воздушного нападения условного противника, проведя стрельбу из корабельного зенитного ракетного комплекса «Кинжал».

Как сообщили в пресс-службе, российско-китайские корабли применили системы постановки пассивных помех для вывода сил из-под ракетного удара. В совместном военно-морском патрулировании от российской стороны задействованы большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц». Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) представлены эсминцами «Синин» и «Уси», фрегатом «Линь И», а также кораблем комплексного снабжения «Тайху».

Ранее, 8 октября, в ходе совместного патрулирования в северо-западной части Тихого океана корабли России и Китая отработали противолодочные задачи после участия в российско-китайском военно-морском учении «Бэйбу/Взаимодействие – 2024».


Россия и Китай начали совместные учения «Бэйбу/Взаимодействие – 2024» 19 сентября. Перед тем как покинуть базу, состоялось торжественное построение экипажей военных кораблей России и Китая.

В тот же день во Владивосток прибыли эсминец «Синин» и фрегат «Линь И» Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая для участия в совместных морских учениях «Бэйбу/Взаимодействие – 2024».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
052D
Адмирал Пантелеев
Адмирал Трибуц
Кинжал ЗРК
РБУ-6000
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.10 12:50
  • 6
СВ Индии приняли на вооружение первый ОБТ Т-90С, модернизированный до уровня T-90 Bhishma Мк-III
  • 15.10 12:15
  • 673
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.10 07:51
  • 1
Полностью композитный воздухозаборник авиадвигателя впервые изготовили на «Ил» - ВАСО
  • 15.10 07:47
  • 1
В Москве с большим интересом наблюдают за развитием космической программы США - Песков
  • 15.10 07:35
  • 2
Экс-чиновник Минобороны ФРГ: Киев получает меньше оружия из-за успехов России в информационной сфере
  • 15.10 07:20
  • 1
Сергей Чемезов: драйверами развития страны сегодня выступают высокотехнологичные сектора
  • 15.10 04:02
  • 0
Ответ на "Корабли России и Китая выполнили в Тихом океане практические учебные стрельбы"
  • 14.10 23:41
  • 0
Ответ на "Несуществующий российский корабль успел превзойти действующий американский"
  • 14.10 23:27
  • 1
SpaceX впервые удалось поймать первую ступень Starship
  • 14.10 22:22
  • 0
О причинах американской уверенности в превосходстве своей авиации над ПВО.
  • 14.10 03:43
  • 0
О достижении целей СВО
  • 14.10 03:18
  • 1
Ответ на статью "ПВО: прошлое и настоящее", часть 3
  • 13.10 23:08
  • 2
Ответ на статью "ПВО: прошлое и настоящее", часть 2
  • 13.10 22:47
  • 5148
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.10 18:07
  • 4
И еще в тему защиты от нападений с моря для России