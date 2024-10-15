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Известия.ru

Бойцы рембата восстановили и улучшили трофейную технику в зоне СВО

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Военнослужащие рембата группировки войск «Днепр» восстанавливают, улучшают и передают в пользование подразделений ВС РФ трофейную технику боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую им поставляют западные страны. «Известия» показали кадры работы российских военнослужащих по эвакуации техники и ее модернизации в зоне проведения спецоперации.

Специалистам из рембата в руки попал американский броневик MaxxPro MRAP, который они улучшили, а после провели на нем испытания.

«Машину сразу же практически испытали, съехали с достаточно крутого склона. Никаких проблем не возникло. Единственный нюанс — высока слишком для нашего ландшафта, больше для полей скорее», — рассказал военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

В ней достаточно удобный салон, четыре места для экипажа и люк для пулеметчика. Отмечается, что машину укрепили противоминной защитой.

Также в распоряжении бойцов группировки «Центр» есть бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) M88A3 Heavy Equipment Recovery Combat Utility Lift (HERCULES). Ее военнослужащие также модернизируют.

«В целом машина неплохая, но тяжелая в обслуживании, в полевых условиях будет тяжело», — уточнил командир отделения группировки войск «Центр» Сергей Скондаков.

Командир роты ремонтного батальона Виктор Зорин отметил, что технику бойцы эвакуируют и доставляют в гаражи самостоятельно. Одну из таких пришлось вытаскивать несколько дней, потому что она подорвалась на мине и у нее были уничтожены четыре колеса.

Ранее, 11 октября, сообщалось, что военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения группировки войск «Центр» в ходе штурма одной из лесополос на подступах к населенному пункту Гродовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) после уничтожения минометной батареи ВСУ смогли забрать два украинских 82-миллиметровых миномета КБА-48М1 в качестве трофея.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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