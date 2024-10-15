Вооруженные ПТУР боевые отделения для БТР-82 точно пригодились бы в СВО

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Российские БТР-82А в ходе боевых действий в Курском приграничье уничтожили большое количество разнообразной вражеской колесной боевой техники. Многим запомнились видеокадры, как отважные экипажи двух таких бронетранспортеров обратили в бегство танк ВСУ.

Интересно, что для "восемьдесят вторых" разработаны боевые отделения, которые сделали их еще более смертоносными. Например, на форумах "Армия" демонстрировались необитаемые модули "Баллиста". Он также вооружен 30-мм орудием 2А42 и боекомплектом 300 снарядов и пулеметом ПКТМ с боезапасом 2 000 патронов. Имеются гранатометы 902В создающие защитные аэрозольные завесы.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Продвинутая система управления огнем - с теле-тепловизионным прицелом и лазерным дальномером обеспечивает точное применение оружия в любое время суток.

Для борьбы с тяжелой бронетехникой, вроде основных боевых танков имеется противотанковое ракетное вооружение ("Конкурс-М") с двумя защищенными пусковыми установками.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Большим плюсом "Баллисты" является то, что она изолирована от десантного отделения, что значительно повышает безопасность находящихся за броней мотострелков.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Также на "Армии-2024" демонстрировался вариант БТР-82А с более мощными и дальнобойными ПТУР "Корнет", спокойно уничтожающими германские "Леопарды-2", американские "Абрамсы" и британские "Челленджеры".

Лев Романов