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В Британии сообщили о доказательствах существования инопланетян

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Фото: Silas Stein / dpa / Global Look Press
Фото: Silas Stein / dpa / Global Look Press.

Режиссер Холланд анонсировал скорую публикацию доказательств инопланетной жизни

Астрономы обнаружили сигнал, потенциально являющийся доказательством существования инопланетян. Об этом в интервью изданию Daily Mail заявил британский режиссер-документалист Саймон Холланд, который прежде сотрудничал с НАСА.

Пятичасовой набор радиоимпульсов, предположительно инопланетного характера, был обнаружен неподалеку от звезды Проксима Центавра, находящейся в 4,2 световых лет от Земли.

«Мы обнаружили в нашей галактике нечеловеческий внеземной разум, и люди об этом не знают», — сказал он. Холланд отметил, что доказательства существования инопланетян будут опубликованы через месяц, объяснив это тем, что сейчас команда проекта Breakthrough Listen из Оксфорда «ищет подробности».

Ранее пользователь TikTok, называющий себя путешественником во времени из 2671 года, назвал точную дату первого контакта человечества с инопланетной цивилизацией. По его словам, 12 ноября в Антарктиде найдут «инопланетный артефакт, содержащий загадочную болезнь».

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Компании
NASA
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