Летчик рассказал о создании спецпрограмм для демополетов на авиасалонах

Летчик Таскаев: для демополетов на авиасалонах пишется спецпрограмма испытаний

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Перед участием в авиасалонах пишется специальная испытательная программа для демонстрационных полетов, рассказал в интервью РИА Новости директор по летным испытаниям ПАО "Яковлев", заслуженный летчик-испытатель Роман Таскаев.

"Бывают и специфические программы. Например, перед демонстрацией техники потенциальным заказчикам на авиасалонах мы тоже пишем программу, выполняем тренировочные полеты, а затем уже выполняем демонстрационные полеты", - подчеркнул испытатель.